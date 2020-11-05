Памфилова призвала Трампа и Байдена решать споры о результатах выборов в российских судах

05.11.2020, 14:03, Разное

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призвала кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Джо Байдена решать все юридические вопросы в российских судах, которые она назвала независимой инстанцией.

– Мы с особым вниманием следим за президентскими выборами в Соединённых Штатах и очень обеспокоены сообщениями о массовых нарушениях в ходе голосования. Любые фальсификации результатов волеизъявления граждан недопустимы, это подрывает доверие не только к новому президенту, но и к самой процедуре выборов. В этой ситуации нужен независимый арбитр, который оперативно и беспристрастно рассмотрит все жалобы и примет взвешенное решение. Поэтому я призываю лидеров президентской гонки обратиться к России для проведения расследования. Наша страна уже неоднократно доказывала, что российская судебная система независима и принимает решения исключительно исходя из требований действующего законодательства, – заявила Памфилова.

Предложение главы ЦИК вызвало большой интерес в штабах Байдена и Трампа. Как стало известно, команда действующего президента уже подала иск в Басманный суд Москвы, который широко известен не только в России, но и за её пределами.