Встречи с живыми мамонтами в России и других странах

05.11.2020, 14:00, Разное

Последние мамонты вымерли около 4 тысяч лет назад, но за последние века было множество сообщений о том, что их видели в отдаленных северных лесах. Может быть отдельные группы мамонтов все еще бродят по тайге?

Шерстистый мамонт считается самым крупным доисторическим наземным существом, за исключением некоторых динозавров. Он возник около 3-4 миллионов лет назад, а вымер лишь несколько тысячелетий назад. Последние мамонты доживали свой век 4 тысячи лет назад на отдаленных арктических островах.

В Сибири и на Аляске люди находили настолько хорошо сохранившиеся туши мамонтов, словно они умерли совсем недавно. У них даже мясо было красным – насыщенным кровью. Однако всему виной была вечная мерзлота.

Но на протяжении веков поступали сообщения о том, что люди видели живых мамонтов, причем иногда даже стада живых мамонтов. Что это было? Обман зрения? Выдумка? Или в отдаленных безлюдных северных районах в самом деле сохранилась ограниченная популяция мамонтов?

Мамонты были очень крупными, в пик своего расцвета они были куда крупнее африканских слонов, но и во время вымирания не настолько уменьшились, чтобы их можно было бы перепутать с медведями или копытными животными. А уж тем более этого не мог сделать опытный охотник, который провел в лесах большую часть своей жизни.

Одно из самых первых и древних задокументированных наблюдений живого мамонта приходится на 579 год нашей эры. В тот год в китайской местности Янчжоу якобы был пойман охотниками странный зверь, которого они называли словом "Дасян", что переводится как "большой слон".

Это существо описывалось как реально гигантский и коренастый слон, поросший длинной черной шерстью. Некоторое время его держали в неволе, но на этом история и заканчивается и больше о нем ничего не известно.

В 1560-х годах англичанин Дэвид Ингрэм отплыл в свежеоткрытый континент Северная Америка, чтобы найти и описать новых зверей, растения и загадочные народы. Ему посчастливилось благополучно попутешествовать там и вернуться обратно со множеством интересных записей.

В частности однажды он увидел в полях целое стадо "волосатых слонов". С учетом, что записи Игрэма в целом были очень точны и дотошны, эта история до сих пор не дает покоя историкам. Неужели Ингрэм видел живых мамонтов?

Куда более любопытной является история о наблюдении живого мамонта знаменитым Ермаком Тимофеевичем – "Завоевателем Сибири", который жил в 16 веке. В 1580 году купцы Строгановы якобы послали в Сибирь группу во главе с Ермаком, чтобы выследить разбойников, которые регулярно совершали набеги на поселения.

Когда Ермак и его войско миновали Уральские горы, они оказались в дремучих лесах, где однажды столкнулись с "большим волосатым слоном", который неуклюже пробирался через деревья.

Позже, когда Ермак встретил местных жителей и рассказал им о "слоне", те подтвердили, что эти существа реально живут в лесах, хотя и встречаются очень редко. Они также рассказали, что у них очень вкусное мясо и ценные кости (слоновья кость), поэтому каждый охотник мечтает убить этого зверя.

В начале 19 века сразу несколько сообщений о наблюдении живых мамонтов поступили из Британской Колумбии (Канада). Местные индейцы рассказывали, что огромные волосатые существа на четырех ногах бродят по лесам и никогда не ложатся на землю. Чтобы поспать, они опираются спиной на толстые деревья.

В 1811 году исследователь Дэвид Томпсон обнаружил в канадских лесах следы, похожие на слоновьи. Он посчитал, что они могли быть оставлены молодым мамонтом, однако признал, что кроме рассказов охотников и этих следов, никаких реальных доказательств существования тут мамонтов он не нашел.

В 1803 году в журнале "Edinburgh Magazine" была опубликована статья о встрече с предполагаемым мамонтом в местечке под названием Йорк Форт в Западной Канаде. Очевидец Томас Поллок рассказывал следующее:

"Мы покинули Йорк Форт 19 мая 1803 года. Примерно через две недели после этого мы переправились через реку, названия которой я не помню, по приказу мистера Луиса. А потом мы с гидом наткнулись на огромное животное. Оно было около 20 футов (6 метров) в высоту и имело вид очень тяжелый и громоздкий. Его живот был огромен и почти касался земли. Цвет его шкуры был грязно-черным".

В 1818 году появился рассказ очевидца из района Скалистых гор в США. По его словам охотники наткнулись тут на огромное существо, которое в высоту было больше слона. Охотники уже сталкивались с бизонами и дали понять, что это существо точно не бизон, а что-то иное. Они также видели его следы и они были очень широкими, то есть существо двигалось большими шагами.

В 1920 году неназванный русский охотник во Владивостоке (Россия) отправился на охоту и нашел следы, похожие на следы слонов. А дальше увидел и самих мамонтов.

"Эти следы были намного больше, чем у животных, которые я знал. Была осень, прошло несколько снегопадов, но потом снег растаял и на полянах был толстый слой грязи. Именно на такой поляне я нашел огромный и глубоко вдавленный в грязь след. Он был размером около 70 на 50 см, то есть был не круглым. а овальным.

Всего на поляне было четыре группы таких следов, первые две в 4 метрах от второй пары и немного больше по размеру. Следы шли на восток и вели в лес. Я пошел туда и наткнулся на большую кучу навоза. Я внимательно его рассмотрел и это был навоз как от растительноядных животных. Рядом на высоте 4 метров на деревьях были обломаны ветки".

После этого охотник пошел дальше в лес, нашел еще больше странных следов и пошел по ним дальше. Он следовал так несколько дней, а потом резко похолодало и надо было возвращаться обратно. Но тут он внезапно наткнулся на совсем свежие следы и решил довести дело до конца.

"Ветер дул мне в лицо, значит можно было подобраться к ним незаметно. Вдруг я увидел одного из животных и я действительно напугался. Оно стояло среди молодых деревьев. Это был огромный слон с большими белыми бивнями, сильно изогнутыми. У него на задней части была очень длинная шерсть, но спереди она была намного короче.

Я понятия не имел, что могут существовать такие большие слоны. У него были очень толстые ноги и он медленно двигался. Я видел слонов лишь на фотографиях, но даже с такого большого расстояния зверь казался огромным. Неподалеку бродил и второй такой же зверь, но я видел его лишь мельком среди деревьев".

У охотника возникла мысль застрелить зверя, но он вовремя смекнул, что его ружье лишь разозлит его, но не убьет. Поэтому он оставил животных в покое и отправился обратно.

В 1922 году и позже было несколько сообщений от эвенков из северо-восточной части Сибири, которые уверяли, что видели огромных зверей и даже показывали отлично сохранившиеся шкуры мамонтов. Может быть они сняли их с найденных в вечной мерзлоте туш? Однако эвенки еще и рассказывали про повадки мамонтов, как те двигаются, какие растения едят и прочее.

В 1956 году было краткое сообщение из деревни у реки Таз, где школьный учитель, собирая грибы, увидел реального живого мамонта. А в 1989 году некий охотник из Сибири якобы видел даже две группы мамонтов по три животных в каждой.