 

Белоруссия обвинила Литву в поддержании «истерии» из-за запуска БелАЭС

05.11.2020, 13:48, Новости дня

Литва использует дипломатическую переписку с МИД Белоруссии по вопросам запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце для поддержания «истерии» в местных СМИ, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Запуск атомной станции – технологически сложный, поэтапный процесс. В соответствии с международными обязательствами, понимая ответственность перед своим народом и народами соседних стран, Беларусь проводит все процедуры открыто и транспаренто», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Он подчеркнул, что литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления «новой ноты со старыми аргументами». «Бумаги официальный Вильнюс не жалеет – тут ущерб окружающей среде очевиден», – отметил Глаз. 

По его словам, Литва использует дипломатическую переписку с МИД Белоруссии по вопросам БелАЭС «не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ».

«Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан», – сказал он.

В среду министерство иностранных дел Литвы направило ноту МИД Белоруссии в связи с началом работ на Белорусской АЭС. 

Руководитель латвийской Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роланд Ирклис сообщил, что утверждена методика, которая предотвратит поступление в Латвию электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. 

Напомним, 7 августа в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску. 

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.



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