Заболевший врач из «красной зоны» рассказал, как лечится от коронавируса

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05.11.2020, 13:48, Новости дня

Медик, который с весны работает в «красной зоне» одной из больниц Свердловской области, рассказал, как лечится от коронавируса, которым заболел на прошлой неделе. Заразившихся он призвал не паниковать и не спешить принимать лишние лекарства.

«При появлении симптомов ОРВИ или высокой температуры надо надеть маску даже дома, выделить посуду, полотенца. Сбивать парацетамолом стоит только температуру только более 38-38,5 градусов», – передает Ura.Ru слова врача, который предпочел остаться неназванным. Больным он предложил сразу же начать пить антикоагулянты. При этом также нужно принимать все ранее предписанные лекарства от хронических болезней, напомнил он.

По мнению медика, не стоит принимать антибиотики и противовирусные препараты. «Если сильный кашель – то противокашлевые средства», – порекомендовал он. Температуру он предложил сбивать парацетомолом. Также врач посоветовал обильное питье – не менее двух литров в день. Вызвать врача или скорую, по его мнению, стоит только при явной одышке и высокой температуре, которая держится более 3-5 дней. «И не надо стучать пятками, требуя КТ, если нет одышки. Это ничего не изменит в лечении», – отметил он.

«Если пять дней температура выше 38, надо делать КТ и думать о госпитализации. Если появилась одышка – то и раньше», – подчеркнул доктор. Он призвал оставаться дома диабетиков, гипертоников и астматиков, сердечников, а также людей с ожирением. Также в самоизоляции он предложим оставаться людям старше 65 лет. «А родственники путь ходят к ним в масках и не ждут, что в ковидариях есть, кому за ними ухаживать», – призвал он.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 712 858 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 279 169 человек, из них 12 238 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 292 летальных случая.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 29 509 человек. Накануне, 4 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 768. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 364.



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