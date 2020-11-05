Тайны Сухаревской башни, построенной Петром I

05.11.2020, 13:51, Разное

Про Сухаревскую башню, построенную Петром I в конце 17-го века и названную в честь верного «слуги государева» Лаврентия Сухарева, помогавшего императору сесть на трон и удержаться у власти, пишут и рассказывают очень много загадочного.

Трудно понять, где просто слухи, а где факты – может быть, искаженные, но имеющие под собой какую-то основу.

Главные легенды связаны с именем Якова Брюса. Этот ученик Ньютона возглавил «Школу математических и навигацких наук», размещавшуюся в здании.

Вероятнее всего, Брюс был по-настоящему передовым ученым. Настолько грамотным, что немного опережал свое время. Необразованный народ просто не мог понять, чем занимается шотландец, поэтому слагал небылицы. Говорили про Брюса разное:

– Что в башне он собирает нечисть по ночам.

– Что в полнолуние можно увидеть Брюса, летающего на драконе или на железной птице. Тут добавлялась еще одна деталь: в драконов колдун мог превращать обычных людей.

Не забыли про Брюса и после его смерти. Люди говорили, что дух ученого остался жить в башне. Якобы он выходит прогуляться по окрестностям по ночам, включает свет в помещениях строения.

Эликсир воскрешения

Рассказывали, что Брюс смог создать особое зелье, которое превращает мертвых в живых. Есть разные версии того, что произошло с этой жидкостью:

– Колдун, перед своей смертью, отдал «склянку» Петру, чтобы тот, когда нужно, добирался до трупа Брюса и капал на тело жидкостью. Так, уверяют люди, происходило не раз. Ученый оживал и давал царю ценные советы по тем или иным вопросам.

Говорят, что однажды Брюс ставил опыт над самим собой. План был такой: слуга убивает своего хозяина-ученого, а затем, поливает его эликсиром, чтобы тот снова ожил. И тут есть целых две версии развития событий.

Первая: когда слуга хотел оживить Брюса, в комнату ворвалась жена ученого и похитила эликсир.

Вторая: слуга испугался из-за того, что не сможет воскресить хозяина, и разбил банку с эликсиром.

Артефакты Соломона

Поговаривали, что у Брюса были вещи, принадлежавшие знаменитому царю Соломону. Кто-то рассказывал, что это была «Черная книга», другие – что «Кольцо всевластия». Ни то, ни другое найти не удалось. Хотя, похоже, при разрушении башни это пытались сделать.

Снос башни

Решение о разборке Сухаревской приняли в начале 30-х годов прошлого века. В 1934 начали реализовывать задуманное. Говорят, что башня не поддавалась, пока от неё не уволокли какого-то старца с черной бородой. Также очевидцы свидетельствуют, что башню разбирали бережно – по кирпичику. Возможно, искали какой-то клад…