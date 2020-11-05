 

У скандального эмира Дубая Мохаммеда родилось двое внуков с разницей в месяц

05.11.2020, 13:35, Разное

Эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед является одним из самых влиятельных и богатых людей современности, но это не помогло ему в судебных разбирательствах с шестой женой, принцессой Хайей. Если вдруг вы пропустили один из самых громких скандалов прошлого года, стартовавший в начале лета, то наверстать упущенное можно в нашем материале, а узнать, чем все закончилось – здесь. Теперь же настала очередь более позитивных новостей. Так, стало известно, что Мохаммед снова стал дедом – причем два раза подряд. Сначала пополнила семью его дочь шейха Марьям Бинт Мохаммед Аль Мактум – еще 25 сентября она родила “в одной из лучших больниц Великобритании” сына Мохаммеда бин Халеда Аль Нахана, а сегодня поделилась фотографиями знакомства малыша с его родными.

Новорожденный Мохаммед с дядей, наследным принцем ХамданомМохаммед с дедом, шейхом МохаммедомОтец, братья и сестра новорожденного Мохаммеда

На днях прибавление в семье праздновала и другая дочь Мохаммеда, председатель Управления культуры и искусства Дубая – шейха Латифа Бинт Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум. У нее родилась дочь Шайха бинт Файзал АльХашими, о чем Латифа сообщила в Instagram. У них с мужем шейхом Файзалом Сауд Халидом Аль Хашими также подрастает сын Мохаммед бин Файзал, которому этим летом исполнилось два года.

Шейха Латифа с шейхами Мохаммедом и ХамданомТаким фото родители анонсировали рождение их дочери 

Старый сын пары Мохаммед с дедом, шейхом Мохаммедом

Напомним, шейх Мохаммед стал известен в прошлом году всем и каждому после громкого развода с одной из его жен – принцессой Хайей. Та боролась за опеку над своими детьми – 12-летней дочерью Джалилой и 7-летним сыном Зайедом – и подавала прошение о введении статуса неприкосновенности в отношении ее детей, которое в итоге было удовлетворено. Суд выдал Джалиле и Зайеду охранные ордеры, которые защитят их от принудительного брака и вывоза для этого за границу. Действия шейха Мохаммеда теперь сильно ограничены, так как за неисполнение приказа он может быть отправлен в тюрьму на срок до 7 лет.

Принцесса Хайя и шейх Мохаммед

Весной прошлого года принцесса Хайя сбежала от своего мужа, эмира Дубая, вместе с сыном и дочерью. 30 и 31 июля в суде Лондона состоялись два слушания по делу, на оба Мохаммед не приехал. Подробнее прочитать историю развития скандала можно здесь, узнать факты о принцессе Хайе – здесь, о шейхе Мохаммеде – тут.



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