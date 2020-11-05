Скандалы: Бывший вице-мэр Сочи попал под высокое напряжение

05.11.2020, 13:30, Разное

Ивану Бомбергеру вменили в вину разрешение на строительство на земле, отведенной под ЛЭП

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего и. о. первого заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник в 2018 году выдал разрешение на строительство многоквартирных домов в охранной зоне линий электропередачи (ЛЭП). Вину господин Бомбергер не признает, а его защита утверждает, что ЛЭП в этом месте так и не были построены. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении бывшего и. о. первого заместителя мэра — директора департамента строительства Сочи Ивана Бомбергера было возбуждено следственным управлением СКР по Краснодарскому краю 23 октября 2018 года. Поводом послужили результаты прокурорской проверки. Из них следовало, что господин Бомбергер в период с мая по июнь 2018 года, действуя «из личной заинтересованности», выдал одному из крупнейших местных застройщиков ООО «Стройгарант-Н» три разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке, отведенном под линии электропередачи (110 кВ). По версии следствия, тем самым чиновник нарушил закон, поскольку обязан был согласовать свои действия с собственником объектов электросетевого хозяйства — «Кубаньэнерго».

24 октября 2018 года господин Бомбергер был задержан, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО он провел шесть месяцев, после чего был отпущен под обязательство о явке. Тем временем его дело для дальнейшего расследования было передано в ГСУ СКР.

50-летний уроженец Казахстана Иван Бомбергер, в прошлом успевший поработать в органах внутренних дел Акмолинска, а затем, переехав в Россию,— в пенитенциарной системе Краснодарского края, с мая 2013 года трудился в администрации Сочи, где занимал должности директора строительного департамента и вице-мэра.

Адвокат господина Бомбергера Наталья Митусова уверена, что ее подзащитный не просто не нарушал закон — отсутствует и само событие преступления.

По словам адвоката, на участках под жилую застройку нет никаких линий электропередачи, как то утверждает следствие. Данный факт, отмечает госпожа Митусова, подтверждается результатами осмотра местности, допросами свидетелей, заключениями специалистов, а также показаниями представителей ПАО «Кубаньэнерго». «Там лишь планировалось строительство ЛЭП в рамках подготовки к проведению Олимпиады, но линии так и не были построены»,— подчеркнула адвокат. Она также добавила, что земля была приобретена застройщиком у государства с торгов именно под жилищное строительство. Отметим, что по ходу расследования адвокат Митусова обращалась с жалобой на уголовное преследование чиновника к депутату Госдумы Константину Затулину (он был избран по Сочинскому одномандатному округу), а парламентарий направлял соответствующий запрос тогдашнему генпрокурору РФ Юрию Чайке, который взял это дело под контроль.

Интересно, что в ходе предварительного следствия прокурор Краснодарского края обращался в арбитражный краевой суд с иском о признании недействительными разрешений на строительство, выданных Иваном Бомбергером ООО «Стройгарант-Н». Но затем, после проведения судебной экспертизы, надзорщик отказался от своих требований. По словам госпожи Митусовой, в конце марта этого года уже новая администрация Сочи повторно выдала строительной компании разрешение на возведение жилых домов на тех же земельных участках, о которых идет речь в деле господина Бомбергера.

Юрий Сенаторов