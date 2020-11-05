Бенджамин Франклин – человек со 100-долларовой купюры

05.11.2020, 13:25, Разное

Поиск своего пути

Бенджамин Франклин родился 17 января 1706 года. Он был 15-м из 17 детей в семье эмигранта из Англии. Образование Бенджамин получил самостоятельно, поскольку у его отца хватило денег лишь на два года обучения. С 12 лет Бенджамин начал работать подмастерьем в типографии своего брата Джеймса, а печатное дело стало его основной специальностью на многие годы.

В 20-ых годах Франклин отправился в Лондон, чтобы узнать больше о типографском деле. Однако в столице Великобритании счастья американец не нашёл: там он голодал, ночевал где попало. В Англии будущий политик провёл полтора года, после чего вернулся на родину.

В конце 20-ых Франклин основал свою типографию, а позже издание, получившее название «Пенсильванская газета». В 1731 году он основал первую в Америке публичную библиотеку, в 1743 году — Американское философское общество, в 1751 году — Филадельфийскую академию, ставшую основой Пенсильванского университета. Позднее он был избран членом академий многих стран, в том числе и Российской академии наук. Франклин — первый американец, ставший иностранным членом РАН.

Бенджамин Франклин. (wikipedia.com)

В 30-ых годах XVIII столетия Бенджамин начал заниматься политикой. Его избирали на высокие должности. К примеру, Франклин успел побыть мировым судьёй. Это был относительно тихий старт великой карьеры.

Декларация независимости США — дело жизни Франклина

Во время войны с французами и индейцами Франклин смог организовать в своём городе работу правоохранительных органов, обеспечив местному населению безопасность. Также Бенджамин лично отправлялся воевать против врагов Британской Америки.

Франклин со временем становился всё более влиятельной политической фигурой. Во время войны на конгрессе представителей 13 колоний Бенджамин предложил собственный план федеративного деления. Его идеи игнорировали, и со временем лояльный к британским властителям Франклин превратился в оппозиционера. В прессе он регулярно намекал на несправедливость налогов со стороны англичан, обличал колонистов, обвиняя их в произволе. Позже Бенджамин начал призывать американцев бороться с британцами, игнорируя их продукцию и производя свои товары.

Набиравший популярность в народе Бенджамин Франклин 26 июля 1775 года был утвержден на пост генерального почтмейстера США и стал первым, кто исполнял эти обязанности. Будучи директором почт колоний, он обратил внимание на жалобы, что почтовые пакетботы, отправлявшиеся из английского порта Фалмут в Нью-Йорк, шли на две недели дольше, чем обыкновенные торговые суда из Лондона в Нью-Порт, находящийся несколько восточнее Нью-Йорка. Оказалось, что виной тому был Гольфстрим. Почтовыми судами командовали английские моряки, незнакомые с этим течением, а торговыми судами — американские моряки, которые смолоду принимали участие в морских промыслах у берегов Америки. По настоянию Франклина моряки стали наносить свои наблюдения на карты, в результате чего была создана первая карта Гольфстрима.

Бенджамин Франклин. (wikipedia.com)

Бенджамин Франклин — единственный из отцов-основателей США, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, что лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства: Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года (Второй Парижский мирный договор), формально завершивший войну за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке от Великобритании. Также именно Франклин во время войны за независимость США

посещал Францию, чтобы договориться о союзе против Великобритании.

Франклин стал фактическим духовным лидером новой американской нации во второй половине XVIII века. В основе политических воззрений Бенджамина Франклина лежала концепция естественных и неотъемлемых прав человека, к которым он относил жизнь, свободу, собственность. Он выступал против усиления роли исполнительной власти, в частности, против предоставления Джорджу Вашингтону

чрезвычайных полномочий, за установление всеобщего избирательного права, не ограниченного имущественным цензом, был решительным противником рабства.

Бенджамин Франклин. (wikipedia.com)

Помимо политики, Франклина интересовала наука. Он сделал множество выдающихся открытий в области электричества. Так, он предложил проект молниеотвода, привёл доказательство электрической природы молнии, выдвинул идею электрического двигателя и продемонстрировал «электрическое колесо», вращающееся под действием электростатических сил. Кроме того, он изобрёл бифокальные очки и экономичную малогабаритную печь для дома, получившую название печь Франклина (или «пенсильванский камин»), а также получил патент на конструкцию кресла-качалки. Широко известен опыт Франклина по выяснению электрической природы молнии. В 1750 году он опубликовал работу, в которой предложил провести эксперимент с использованием воздушного змея, запущенного в грозу. В ходе опыта ученый выяснил, что змей собирает электрический заряд.

Франклин скончался 17 апреля 1790 года. На его похороны в Филадельфии собралось около 20 тысяч человек при том, что все население города в том году составляло 33 000 человек, включая маленьких детей.