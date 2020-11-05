 

Лжесвященники тянули деньги из москвичей

05.11.2020, 13:23, Разное

В Москве целая преступная группировка действовала под видом священников, собирающих деньги якобы для помощи нуждающимся, передает сетевое издание “Москва 24”. Зарегистрировано несколько случаев.

В полицию обратилась женщина 1964 года рождения. Она стала жертвой мошенника, представившегося “владыкой Дионисием”. Она успела перевести злоумышленнику семь тысяч рублей, после чего настоящие священнослужители объяснили ей, что ее обманули.

Другу женщину 1957 года рождения удалось обмануть на 20 тысяч рублей. С ней разговаривали от имени некоего “отца Марка”. Как и в первом случае, после разговора с настоящим священником выяснилось, что пожилая женщина стала жертвой мошенников.



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