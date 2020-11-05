В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября

05.11.2020, 13:20, Разное



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«Дистант» для старшеклассников был объявлен в Москве 19 октября на две недели, позже мэр продлил его до 8 ноября. При этом учащиеся 1-5 классов вернулись в школы после осенних каникул и продолжают обучение в очном режиме. Кроме того, временно закрыты учреждения дополнительного образования.

Как сообщил сегодня Сергей Собянин в своем личном блоге, за это время число заразившихся COVID-19 среди учащихся 6-11 классов снизилось почти вдвое. Поскольку ситуация с заболеваемостью в Москве обостряется и «расслабляться рано», глава города принял решение продлить дистанционное обучение еще на две недели. Он пообещал сделать все, чтобы эта мера не отразилась на качестве образования.

Ранее мэр объяснил, почему режим дистанционного обучения коснулся только старшеклассников. Опыт весеннего локдауна показал, что учащиеся старших классов легче адаптируются к такому формату, чем младшие школьники. Кроме того, родители маленьких детей не смогут их оставить дома один на один с онлайн-платформой.

Мэр также упомянул, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение снизит нагрузку на школы и позволит максимально рассредоточить детей в зданиях и минимизировать контакты. В отдельных классах планируется введение тьюторства — нового формата образования, когда временно приглашенные студенты и выпускники педагогических вузов замещают учителей старшего возраста.

Отметим, что режим дистанционного обучения и продление каникул вводится в школах и вузах разных регионах РФ в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области школьники будут отдыхать до 15 ноября, а с 16 ноября очно учиться начнут только 1–5 и 11 классы и дети из малокомплектных школ, в основном в сельской местности. В Красноярском крае школам предложили самостоятельно принимать решение о переводе на «удаленку», в то время как в Свердловской области все без исключения школы обязаны организовать дистанционное обучение после каникул.