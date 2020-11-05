 

Samsung представила самый дорогой смартфон без Galaxy в названии

05.11.2020, 13:17, Разное

Компания Samsung представила на международном рынке свой новый флагманский смартфон. Новинка без приставки Galaxy в названии стала самым дорогим подобным устройством в ассортименте южнокорейского IT-гиганта.
Девайс с названием Samsung W21 5G, как отмечают эксперты сферы мобильных технологий, имеет некоторое сходство с Galaxy Z Fold2 5G. У него такой же сгибающийся экран, однако ряд особенностей делает аппарат непохожим на все остальные смартфоны. Дисплей с диагональю в 7,6 дюйма с механизмом складывания внутрь корпуса выполнен по технологии Dynamic AMOLED 2X. Дополнительный Super AMOLED-экран в аппарате составляет 6,23 дюйма.

В качестве процессора самого дорогого «умного телефона» от Samsung без Galaxy в названии используется однокристальный чипсет Snapdragon 865+. Дополняет его 12-гигабайтный модуль оперативной памяти, при этом вариаций с меньшим объемом выпускаться не будет. Для хранения любого рода контента также предусмотрен лишь один вариант вместительности флэш-накопителя в 512 гигабайт. Продолжительную работу W21 5G обеспечивает аккумуляторная батарея на 4,5 тысячи мАч. Есть в гаджете поддержка быстрой подзарядки в 25 Ватт и беспроводная зарядка в 11 Ватт. Покупатель самого дорогого смартфона от Samsung сможет использовать две сим-карты, для этого в устройстве предусмотрены два слота.

Еще одной заметной «фишкой» девайса является его корпус. Как сообщают представители производителя, задняя панель устройства золотая, кроме того, она оформлена в виде текстуры с расположенными вертикально полосами. В то время как другие производители гонятся за количеством пикселей в камерах, все камеры Samsung W21 5G получили разрешение в 12 мегапикселей. Всего в основном блоке три объектива, один 12-мегапиксельный датчик отвечает за съемку селфи. Сейчас смартфон уже доступен по предзаказу на территории Китая, его стоимость составляет порядка 3 тысяч долларов США.



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