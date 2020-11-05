 

Лидеру КНДР в январе могут присвоить звание генералиссимуса

05.11.2020, 13:17, Разное

Лидер КНДР, в настоящее время имеющий звание маршала страны, в январе может стать генералиссимусом. Кроме того, разведка Южной Кореи пояснила о влиянии сестры Ким Чен Ына в органах власти Корейской Народной Демократической Республики.
В начале ноября депутаты национального парламента КНДР, которые будут участвовать в мероприятии, в ходе закрытого заседания были проинформированы о грядущем присвоении Ким Чен Ыну звания генералиссимуса. Стоит отметить, глава государства пока имеет только статус маршала, тогда как генералиссимусами были его дед и отец. Основавший страну Ким Ир Сен находился на главном посту фактически с конца сороковых годов вплоть до своей смерти в 1994-м. Отец действующего лидера Северной Кореи Ким Чен Ир руководил до 2011 года, после его смерти управление перешло в руки Ким Чен Ына.

Кроме нового звания высшего руководителя КНДР, в ходе закрытого заседания 3 ноября обговаривался также рост влияния Ким Ё Чжон, младшей сестры нынешнего лидера страны. Сейчас она является первым заместителем главы орготдела Центрального Комитета руководящей Трудовой партии. Стоит отметить, ранее ей было доверено руководство торжествами по случаю 75-летнего юбилея партии. Кроме того, спецслужбы Южной Кореи сообщают о возможном расширении полномочий сестры Ким Чен Ына в дальнейшем.



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