Экипажу МКС запретили размещать в соцсетях снимки запускаемых спутников

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05.11.2020, 13:08, Новости дня

Экипажу Международной космической станции запретили публиковать в соцсетях снимки запускаемых с борта станции спутников, следует из переговоров космонавтов с хьюстонским центром управления полетом.

В четверг с борта МКС ожидается запуск семи малых космических аппаратов с помощью японского манипулятора.

«Для всего экипажа несколько напоминаний – не распространять снимки запусков спутников. Все фотографии спутников – для служебного пользования и не должны распространяться через социальные сети», – передает РИА «Новости» слова специалиста центра экипажу.

С чем связан запрет не сообщается, однако часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.

По информации на сайте НАСА, в четверг с борта станции будут запущены спутники SpOC, Bobcat-1, NEUTRON-1, LEMUR-2 (v4.7), LEMUR-2 (v4.8), DESCENT и SATLLA. По данным известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, аппараты SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 принадлежат американским университетам, спутники LEMUR-2 – американской компании Spire Global, DESCENT и SATTLA-1 – канадскому и израильскому университетам.

Напомним, 18 июня американский военный спутник запустили с борта МКС.



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