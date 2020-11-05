В Кремле разъяснили слова Путина о преступлениях на религиозной почве

05.11.2020, 13:08, Новости дня

Все, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, должны преследоваться по закону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий имел в виду, что преступники, которые пытаются оправдывать экстремизм верой, должны преследоваться по закону, передает ТАСС.

«Тем, кто пытается использовать веру для совершения преступлений, конечно, им не должно быть прощения, они должны преследоваться по закону. Вот о чем шла речь», – сообщил пресс-секретарь.

Песков рекомендовал еще раз ознакомиться со словами президента и участников встречи «о недопустимости каких-то шагов, которые могли бы трактоваться как оскорбление чувств верующих, и недопустимости экстремистских поступков тех, кто хочет использовать подобные негативные проявления».

В среду Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Он процитировал четыре священных текста – Библию, Коран, Тору и Ганджур. Путин на встрече с представителями религиозных конфессий назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих.