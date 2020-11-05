Посольство в Абхазии начало проверку сведений о попытке изнасилования российского врача

05.11.2020, 13:08, Новости дня

Российское посольство в Абхазии решило проверить сообщения о попытке изнасилования в Абхазии замглавы Гудаутского района Тимуром Возбой российского врача, прибывшей для лечения инфицированных коронавирусом.

«Сейчас проводится проверка на предмет подлинности информации. Возможно, позже будет какое-то заявление по этому поводу», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Сообщения о попытке изнасилования россиянки появились в Telegram вечером 4 ноября. Позже в мессенджерах распространилась информация о том, что пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, она работала в составе бригады врачей и приехала лечить людей в Гудаутском ковидном госпитале.