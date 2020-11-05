 

Мутация красоты – Личное мнение

05.11.2020, 13:05, Разное

Есть женщины, красота которых расцветает к 40 годам. Николь Кидман, например. Контраст между её 20 и 40 сражает наповал, согласитесь.

Из откровенной дурнушки Кидман превратилась в великолепную женщину. Очень красивую.

Впрочем, контраст между её 40 и 50 поражает не меньше.

Из красавицы Николь превратилась в опухшую бабу с заплывшими, застывшими глазками. Кажется, что её натянутая филлерами кожа вот-вот треснет и, вообще, эта баба бухает (на самом деле, нет).

Смотрю я на Николь и думаю: а ведь история взаимоотношений со своим лицом этой далёкой от нас австралийки так близка многим нашим женщинам.

Девки, вы сначала вкладываетесь, чтобы стать красавицами и, надо отдать вам должное, действительно хорошеете. Однако потом, подобно Кидман, не умеете вовремя остановиться, попав в замкнутый круг зависимости от филлеров.

Посмотрите на некоторых наших возрастных поющих селебок и эскорторгамщиц. Нафигарили в лица геля, стали похожи на дружеские шаржи на самих себя, но упорно, как бараны, продолжают разглаживать морщины филлерами.

Кожа, под которую вкачали гель, растягивается. Со временем геля, чтобы натянуть морщины, требуется всё больше и больше. Лицо начинает походить на поддутую подушку.

Гель рассасывается, брыли висят уже до колен, следующая инъекция будет такой, что скулы получатся размером с кулак. Жалко таких женщин, очень жалко. Они же хотели быть красивыми и чуть-чуть подольше молодыми, а превратились в посмешища.

Возникает вопрос: что делать, если «стареть красиво» — не вариант?

Источник: Лена Миро



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