Как не дать себя обмануть продавцу финансовых услуг
 

Как не дать себя обмануть продавцу финансовых услуг

05.11.2020, 13:00, Детали
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– Когда иду в банк или страховую, всегда боюсь, что не смогу разобраться в предложениях менеджеров, и мне “подсунут” то, что будет мне ненужным или невыгодным. Какие есть способы защититься от недобросовестных продавцов финансовых услуг?

Отвечает Олег Масков, юрист ярославского отделения Банка России:

– Действительно, всегда важно разобраться, что именно предлагают менеджеры в финансовой организации, прежде чем подписать договор. Одним из понятных и доступных для гражданина способов получения информации о финансовом продукте является паспорт финансового продукта (или ключевой информационный документ, это одно и то же). В нем коротко, просто и понятно изложена самая суть. Банк России рекомендовал финансовым организациям использовать паспорта продуктов для банковских вкладов и инвестиций в микрофинансовых компаниях и кредитных потребительских кооперативах. Паспорт будет предварять подписание договора, то есть клиент должен ознакомиться с ним заранее.

И конечно, при заключении договоров на получение той или иной финансовой услуги нужно всегда внимательно читать сам договор. Если речь идет о кредите или займе, то изучить договор можно и дома, в спокойной обстановке, советуясь со своими родственниками или юристом. У вас есть 5 дней, в течение которых условия договора не могут измениться. Особое внимание уделяйте строкам с наименованием дополнительных услуг – страховкам, СМС-информированию, юридической помощи и прочее. Еще важно помнить, что для многих вариантов добровольного страхования действует так называемый «период охлаждения» в 14 дней, когда вы можете расторгнуть заключенный договор. Если вы столкнулись с нарушением ваших прав при получении финансовых услуг, нужно обратиться в Интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru или по телефону 8-800-300-30-00.

И, наконец, самая главная защита – ваша финансовая грамотность. Для повышения уровня финансовых знаний есть множество программ, разработанных в том числе и Банком России. Так, до конца года будут проходить онлайн-мероприятия по повышению финансовой грамотности для учащихся старших классов школ и техникумов, студентов вузов и взрослых, в том числе пенсионеров. Для участия в вебинарах и онлайн-занятиях нужно на сайте dni-fg.ru выбрать возрастную категорию, удобную дату и время мероприятия, пройти регистрацию. Затем по предложенной ссылке присоединиться к мероприятию.



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