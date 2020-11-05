Спустя год после смерти матери Евремов не оформил ее квартиру на себя

05.11.2020, 12:53, Разное

У российского актера Михаила Ефремова, осужденного за езду в пьяном виде, нашли жилье стоимостью 80 млн рублей, которое он не оформил в собственность. Сейчас в квартире покойной матери проживает его дочь Анна-Мария.

В Росреестре отсутствует информация о том, кто является владельцем квартиры. Хотя дочь Ефремова утверждает, что она получила ее в наследство от умершей бабушки Аллы Покровской, скончавшейся в 2019 году. Спустя год квартира на Никитском бульваре продолжает оставаться без собственника.

Стоит отметить, что жилье находится в элитном доме, где когда-то жили такие актеры, как Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский и Евгений Евстигнеев. Кадастровая стоимость квартиры составляет 27 млн рублей, но реальная может превышать 80 млн.