Самый сильный человек РФ установил рекорд, передвинув самолет

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05.11.2020, 12:48, Новости дня

Спортсмен и носитель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин поставил новый рекорд страны, сдвинув с места самолет весом в 36 тонн в международном аэропорту Уфы.

Нигматуллин провел тренировку, сообщил, что на завтрак съел кусок мяса, а после этого зацепился тросами к самолету и протащил его, передает РИА «Новости».

Установленный рекорд зафиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко. Нигматуллин, согласно врученному ему сертификату, поставил рекорд РФ по «truck-pull plane». Он смог отбуксировать Boeing 737-500 весом 36 тонн на 25 метров за 44,58 секунды.

«Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд», – сказал Грищенко.

Сам спортсмен пояснил, что доволен результатом, он отметил, что на тренировках у него не получалось сдвинуть этот самолет. «Я сдвигал самолеты гораздо легче и другой модификации, и сегодня, конечно, были определенные сомнения, на старте промелькнула мысль, неужели повторится тот самый первый сценарий, когда два месяца назад с такой же моделью (самолета) сделал безуспешные попытки. И я делаю вывод, что сумел набрать форму, я доволен собой. И хотел сказать, что рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день», – отметил он.

Нигматуллин является двукратным серебряным призером финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса.



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