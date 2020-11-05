В РФ предложили новый способ лечения легких при коронавирусе

05.11.2020, 12:48, Новости дня

Разрабатываемая в РФ технология жидкостного дыхания может использоваться для лечения заболеваний легких, связанных с COVID-19, рассказал заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.

«Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний», – передает РИА «Новости» слова Панфилова.

Изначально технология жидкостного дыхания, когда легкие человека заполняются специальной хорошо растворяющей кислород жидкостью, разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки.

На глубинах свыше 100 метров быстро выйти на поверхность невозможно из-за кессонной болезни, при которой возникает «эффект закипающей крови», которая закупоривает сосуды и убивает человека.

Помимо того, разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких (термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхообструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний), так и в качестве для сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств.

«В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции легких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов», – рассказал Панфилов.

По его словам, испытания в РФ технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание «человека-амфибии» задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации.

«При создании любого оборудования, в том числе и медицинского, появляются бюрократические нюансы, чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи. О преградах говорить не совсем правильно, так как есть определенный путь регистрации новых изделий. Поэтому, как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, уже можно будет говорить о переходе на человека», – сказал Панфилов.

Напомним, в 2018 году во время демонстрации президенту Сербии Александру Вучичу технологии жидкостного дыхания в резервуар с водой погрузили таксу Николаса. Часть публики эти кадры возмутили – в действиях ученых увидели издевательство над животными.

В ответ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что все участники экспериментов живы, а к собакам сотрудники корпорации относятся уважительно. А Николаса Рогозин забрал к себе домой.