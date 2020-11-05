В Кремле оценили условия Киева по проведению выборов в Донбассе

05.11.2020, 12:48, Новости дня

Предложение украинской стороны провести выборы в Донбассе при условии демилитаризации региона и передачи границы расходится с Минскими соглашениями, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности зафиксированных в минских договоренностях», – цитирует ТАСС Пескова.

По его мнению, готовность Украины провести выборы 31 марта 2021 года при условии проведения демилитаризации Донбасса и передачи границы «говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер».

Также Песков заявил, что не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины передан Москве.

Пресс-секретарь подчеркнул, что встреча лидеров «нормандской четверки» ради самой встречи не имеет смысла. По его словам, результатом должно стать «подведение итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинские власти согласятся провести выборы в неподконтрольном Донбассе после полной деоккупации и вывода с территории всех «незаконных вооруженных формирований».

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе.