COVID-19 и США: стали известны подробности часового телефонного разговора Путина и Лукашенко

05.11.2020, 12:45, Разное

Пресс-службы Кремля сообщила, что в телефонном разговоре Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем народного единства. Также собеседники обсудили дальнейшее развитие союзнических отношений Москвы и Минска.

Президенты не могли не затронуть главную повестку этого года – пандемию коронавируса. Наблюдается активное сотрудничество России и Белоруссии в борьбе с распространением инфекции. Лукашенко также предложил начать производство вакцины против COVID-19 в республике, используя российские технологии. Путин одобрил эту идею.

По данным телеграм-канала “Пул первого”, Владимир Владимирович и Александр Григорьевич поговорили об оперативной поставке нефти и газа в Белоруссию в 2021 году и возможности приобретения республикой месторождения нефти на территории России.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили завершение работ по включению первого энергоблока белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. Также их волновала ситуация в Польше, Литве, Украине и США.

Напомним, в Америке завершились выборы президента, идет подсчет голосов. Согласно последним данным, Джо Байден уверенно лидирует во многих штатах. Его оппонент Дональд Трамп подозревает, что выборы сфальсифицированы.