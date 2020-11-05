Финал конкурса “Цифровой прорыв” пройдет 27-29 ноября

05.11.2020, 11:45, Разное

“Цифровой прорыв” – флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Участие в соревнованиях примут 350 команд. Они будут решать кейсы от госструктур и крупных корпораций. Конкурсантам помогут более 100 трекеров и 300 экспертов в сфере IT и бизнеса.

Участников “Цифрового прорыва” ждут 15 задач. Им предстоит создать IT-решения с применением анализа больших данных, искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей и других современных технологий.

Кейсы разрабатывали крупные корпорации и государственные ведомства: “Росатом”, Сбербанк, Mail.ru, Федеральная антимонопольная служба, Минздрав, МВД.

Соревнование объединит 1 600 специалистов из 70 регионов, отметил гендиректор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

Победители поедут на гранд-финал в Москве 7-8 декабря. Там они представят финальные варианты своих разработок и смогут заключить выгодные контракты.

“Лучшие IT-команды страны окажутся за одним столом переговоров с ведущими экспертами и топ-менеджерами корпораций и ведомств и откроют для себя новые возможности – получить предложение о работе или договориться о пилотировании своей идеи”, – рассказал Комиссаров.

На гранд-финал смогут попасть 45 лучших команд. Помимо решений задач от корпораций и госструктур, пройдет стратегически-управленческая игра. Она поможет сформировать команды для взаимодействия с региональными властями.

Для решающего хакатона подготовлены самые сложные кейсы за всю историю проекта, отметил руководитель конкурса “Цифровой прорыв”, директор РАЭК Сергей Плуготаренко. “Уверен, мы увидим захватывающую борьбу, а представленные технологии перерастут в реальные продукты и бизнесы”, – добавил он.