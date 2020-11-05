 

Медики назвали продукты питания от закупоренных артерий

05.11.2020, 12:45, Разное

Нередко закупоренность артерий приводит к заболеваниям сердца и сосудов, инфарктам и инсультам. В целях недопущения этой проблемы медики советуют добавлять в свой рацион правильные продукты питания.
В перечень суперфудов здорового питания входят чеснок, гранат, куркума и лосось, а также оливковое масло. Так, согласно данным многочисленных исследований, чеснок не только улучшает здоровье сосудов, но и избавляет от вредного холестерина. Достаточно употреблять его ежедневно по 1-4 зубчика. Гранат благодаря обилию витамина С и полифенолов улучшает кровоток, тем самым уменьшая образование бляшек в артериях.

Добавление в рацион лосося, куркумы и оливкового масла уменьшит воспаление кровеносных сосудов и риск образования тромбов в артериях. Эти три суперпродукта, употребляемые по отдельности, а куркума в тандеме с молоком, также нормализуют кровяное давление и снижают уровень «плохого» холестерина.



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