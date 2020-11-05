 

OPPO готовит “загадочный” смартфон с четверной камерой и 65-ваттной зарядкой

05.11.2020, 12:45, Разное

Новый смартфон готовит к выпуску китайский бренд OPPO, данные о нем появились на ресурсе TENAA – национального центра сертификации телекоммуникационного оборудования в КНР. Устройство получит четверной блок камер и поддержку быстрой 65-ваттной зарядки.
При этом аппарат сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Коммерческое название устройство пока не получило, на рынок выйдут две его модификации. Известно, что дисплей смартфона имеет диагональ в 6,43 дюйма и выполнен по технологии OLED. Разрешение экрана Full HD+, а частота обновления изображения составляет 60 Герц. При этом частота отклика сенсорного слоя равна 180 Герцам.

Основной модуль камер состоит из пары 2-мегапиксельных, 8- и 64-мегапиксельного объектива. Для съемки автопортретов предназначен датчик в 32 мегапикселя. Восьмиядерный процессор, скорее всего, относится к типу MediaTek Dimensity 800U со встроенным восьмиядерным 5G-модемом. Информации об объемах оперативной и основной памяти флеш-накопителя пока нет.

Аккумуляторная батарея состоит из двух компонентов, которые вместе выдают 4300 мА•ч. Кроме того, в смартфоне есть поддержка 65-ваттной быстрой зарядки.

Работать устройство будет на десятой версии Android с оболочкой ColorOS 11. Другие данные о девайсе, включая его стоимость, дату официальной презентации и появления на полках магазинов, пока не называются.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Дочь Михаила Турецкого Сарина ждет ребенка

11.09 / ЦИК: партии племянника Путина грозит ликвидация из-за невыполнения требований законодательства

16.07 / “С одной стороны Россия наклоняет, с другой – Запад намекает”

10.08 / Компания Oppo официально представила смартфон Reno4 Pro

17.09 / Актриса Глафира Тарханова показала нового “члена семьи”

06.10 / Мнение: Камуфляж для уличных боев

28.06 / Мнение: Коронавирус циркулировал в Испании в марте 2019-го года

29.08 / Роза Сябитова попала в больницу с подозрением на коронавирус

05.10 / При падении мотодельтаплана под Киевом погибли два человека

26.08 / Семья десять лет скрывает тяжелобольную актрису Маргариту Терехову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска