OPPO готовит “загадочный” смартфон с четверной камерой и 65-ваттной зарядкой

05.11.2020, 12:45, Разное

Новый смартфон готовит к выпуску китайский бренд OPPO, данные о нем появились на ресурсе TENAA – национального центра сертификации телекоммуникационного оборудования в КНР. Устройство получит четверной блок камер и поддержку быстрой 65-ваттной зарядки.

При этом аппарат сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Коммерческое название устройство пока не получило, на рынок выйдут две его модификации. Известно, что дисплей смартфона имеет диагональ в 6,43 дюйма и выполнен по технологии OLED. Разрешение экрана Full HD+, а частота обновления изображения составляет 60 Герц. При этом частота отклика сенсорного слоя равна 180 Герцам.

Основной модуль камер состоит из пары 2-мегапиксельных, 8- и 64-мегапиксельного объектива. Для съемки автопортретов предназначен датчик в 32 мегапикселя. Восьмиядерный процессор, скорее всего, относится к типу MediaTek Dimensity 800U со встроенным восьмиядерным 5G-модемом. Информации об объемах оперативной и основной памяти флеш-накопителя пока нет.

Аккумуляторная батарея состоит из двух компонентов, которые вместе выдают 4300 мА•ч. Кроме того, в смартфоне есть поддержка 65-ваттной быстрой зарядки.

Работать устройство будет на десятой версии Android с оболочкой ColorOS 11. Другие данные о девайсе, включая его стоимость, дату официальной презентации и появления на полках магазинов, пока не называются.