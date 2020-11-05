Под Москвой поймали семью фальшивомонетчиков

05.11.2020, 12:43, Разное

В одном из магазинов в переулке Металлургов в подмосковном городе Ступино покупатели расплатились за товар поддельными купюрами, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По установленным в помещении камерам наблюдения полиции удалось установить подозреваемых. Ими оказались 32-летний мужчина и его 31-летняя жена. В квартире у семейства правоохранители нашли еще 11 фальшивых купюр номиналом в пять тысяч рублей. Семейство рассказало, что пачку ненастоящих денег они приобрели в интернете за 1700 рулей штука, и уже успели расплатиться ими в общей сложности на 60 тысяч рублей.