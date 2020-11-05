 

Белорусские студенты, отчисленные за протесты и призванные в армию, пройдут срочную службу в Нагорном Карабахе

05.11.2020, 12:37, Разное

Для полноценного обучения военному делу внеплановых призывников, которыми стали бывшие студенты белорусских ВУЗов после их отчисления за участие в массовых несанкционированных мероприятиях осенью этого года, власти собираются направить их в качестве временного военного контингента на территорию Нагорного Карабаха.

По информации пресс-службы Минобороны Белоруссии, в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с соответствующими ведомствами армянской и азербайджанской сторон о возможности и условиях участия в боевых операциях белорусских солдат. Страна, которая предложит наилучшие условия и должна получить подкрепление от белорусской стороны. Не отвергается также вариант, при котором часть военного контингента из Белоруссии будут действовать на стороне Армении, а часть — на стороне Азербайджана.

«Прохождение службы в таких условиях — один из наиболее эффективных «курсов молодого бойца», это подтверждается опытом всех отечественных войн. Солдаты, прошедшие закалку в боях и нюхнувшие пороху с первых дней службы, в дальнейшем выступают опорой вооруженных сил и остаются людьми с высочайшим духом и преданностью родине даже после увольнения в запас», — заявил пресс-секретарь военного ведомства Белоруссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Командировка Ильи Азара в Армению прервана

25.06 / Мнение: Черный Иисус

23.07 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly дали первое совместное интервью о своей любви

19.10 / Личное: “У него три миллиарда подруг”

17.09 / Ученые: Дубильные вещества хурмы способны ослаблять коронавирус

01.11 / Алексей Ягудин защитил Ольгу Бузову от нападок хейтеров

16.08 / Мнение: Правильные ракурсы

20.08 / Мнение: Навальный в коме. Я ничего не перепутал?

24.09 / Возле Бермудского треугольника обнаружены подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы

12.07 / Мнение: Сколько ждут хозяев собаки?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска