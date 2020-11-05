Белорусские студенты, отчисленные за протесты и призванные в армию, пройдут срочную службу в Нагорном Карабахе

05.11.2020, 12:37, Разное

Для полноценного обучения военному делу внеплановых призывников, которыми стали бывшие студенты белорусских ВУЗов после их отчисления за участие в массовых несанкционированных мероприятиях осенью этого года, власти собираются направить их в качестве временного военного контингента на территорию Нагорного Карабаха.

По информации пресс-службы Минобороны Белоруссии, в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с соответствующими ведомствами армянской и азербайджанской сторон о возможности и условиях участия в боевых операциях белорусских солдат. Страна, которая предложит наилучшие условия и должна получить подкрепление от белорусской стороны. Не отвергается также вариант, при котором часть военного контингента из Белоруссии будут действовать на стороне Армении, а часть — на стороне Азербайджана.

«Прохождение службы в таких условиях — один из наиболее эффективных «курсов молодого бойца», это подтверждается опытом всех отечественных войн. Солдаты, прошедшие закалку в боях и нюхнувшие пороху с первых дней службы, в дальнейшем выступают опорой вооруженных сил и остаются людьми с высочайшим духом и преданностью родине даже после увольнения в запас», — заявил пресс-секретарь военного ведомства Белоруссии.