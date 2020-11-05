 

Мнение: Вся датская норка должна быть убита

05.11.2020, 12:35, Разное

Правительство Дании из-за угрозы распространения коронавируса, приняло решение уничтожить 12 млн. норок.

Вся датская норка должна быть убита.

Об этом премьер-министр Метте Фредериксен говорит на пресс-конференции и называет это «чрезвычайно серьезной ситуацией».

– Вирус мутировал у норки, и мутировавший вирус распространился на людей. Это может быть бомба во время предстоящей вакцинации от коронавируса. – Мутировавший вирус среди норок может быть связан с риском того, что будущая вакцина не подействует должным образом, – говорит премьер-министр.

Корона наблюдалась сегодня на 207 норковых фермах в Ютландии. Statens Serum Institut обнаружил пять примеров норковых ферм и 12 примеров у людей, где мутировавшие вирусы проявляют пониженную чувствительность к антителам .

Хьёрринг: 41 норковая ферма с коронавирусом из 60
Jammerbugt: 39 норковых ферм с коронавирусом из 72
Фредериксхавн: 36 норковых ферм с коронавирусом из 49

– Мы рискуем, что эффекта в худшем случае не будет. Это может иметь разрушительные последствия для пандемии во всем мире. По словам Метте Фредериксен, мутировавший вирус рискует распространиться в другие страны.
«Это очень серьезно», – говорит Кори Мёльбак, директор Statens Serum Institut.
– Худший сценарий – это пандемия, которая начинается снова в Дании, – говорит он.

Племенных животных также необходимо убивать

По данным Датского ветеринарного и продовольственного управления , в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, где насчитывается около 12 миллионов норок.

Заводчики норок не смогут содержать отдельных животных, чтобы разведение могло продолжиться позже.
– Даже содержание небольшого количества племенных животных представляет собой риск, – говорит министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Могенс Йенсен (S).

Он выражает сочувствие заводчикам норок и пострадавшим сообществам, но подчеркивает, что это серьезная угроза для здоровья населения. – Мы находимся в ситуации, когда свет в конце туннеля находится в опасности, – говорит Могенс Йенсен.

67 норковых ферм уже убили свои стада, и убийство проводится в сотрудничестве с полицией, вооруженными силами, Датским агентством по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.

Начальник национальной полиции Торкилд Фогде заявляет, что теперь они усиленно работают над уничтожением норок.
– Это требует сотрудничества властей , а также сотрудничества со стороны заводчиков норок, – сказал начальник национальной полиции .

https://www.dr.dk/nyheder/indland/alle-danske-mink-skal-aflives-af-frygt-virusmutation – цинк

Источник: Colonel Cassad



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