Мнение: Вся датская норка должна быть убита
05.11.2020, 12:35, Разное
Правительство Дании из-за угрозы распространения коронавируса, приняло решение уничтожить 12 млн. норок.
Вся датская норка должна быть убита.
Об этом премьер-министр Метте Фредериксен говорит на пресс-конференции и называет это «чрезвычайно серьезной ситуацией».
– Вирус мутировал у норки, и мутировавший вирус распространился на людей. Это может быть бомба во время предстоящей вакцинации от коронавируса. – Мутировавший вирус среди норок может быть связан с риском того, что будущая вакцина не подействует должным образом, – говорит премьер-министр.
Корона наблюдалась сегодня на 207 норковых фермах в Ютландии. Statens Serum Institut обнаружил пять примеров норковых ферм и 12 примеров у людей, где мутировавшие вирусы проявляют пониженную чувствительность к антителам .
Хьёрринг: 41 норковая ферма с коронавирусом из 60
Jammerbugt: 39 норковых ферм с коронавирусом из 72
Фредериксхавн: 36 норковых ферм с коронавирусом из 49
– Мы рискуем, что эффекта в худшем случае не будет. Это может иметь разрушительные последствия для пандемии во всем мире. По словам Метте Фредериксен, мутировавший вирус рискует распространиться в другие страны.
«Это очень серьезно», – говорит Кори Мёльбак, директор Statens Serum Institut.
– Худший сценарий – это пандемия, которая начинается снова в Дании, – говорит он.
Племенных животных также необходимо убивать
По данным Датского ветеринарного и продовольственного управления , в Дании зарегистрировано 1137 стад норок, где насчитывается около 12 миллионов норок.
Заводчики норок не смогут содержать отдельных животных, чтобы разведение могло продолжиться позже.
– Даже содержание небольшого количества племенных животных представляет собой риск, – говорит министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Могенс Йенсен (S).
Он выражает сочувствие заводчикам норок и пострадавшим сообществам, но подчеркивает, что это серьезная угроза для здоровья населения. – Мы находимся в ситуации, когда свет в конце туннеля находится в опасности, – говорит Могенс Йенсен.
67 норковых ферм уже убили свои стада, и убийство проводится в сотрудничестве с полицией, вооруженными силами, Датским агентством по чрезвычайным ситуациям и местной гвардией.
Начальник национальной полиции Торкилд Фогде заявляет, что теперь они усиленно работают над уничтожением норок.
– Это требует сотрудничества властей , а также сотрудничества со стороны заводчиков норок, – сказал начальник национальной полиции .
https://www.dr.dk/nyheder/indland/alle-danske-mink-skal-aflives-af-frygt-virusmutation – цинк
Источник: Colonel Cassad
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