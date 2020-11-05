Украина хочет, чтобы встреча лидеров “Нормандской четверки” состоялась до конца года – Кравчук

05.11.2020, 12:25, Новости дня

Киев хочет, чтобы встреча лидеров стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России – состоялась до конца года, рассказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук в комментарии “Интерфакс-Украина” 5 ноября.

По его словам, такая встреча нужна, так как лидеры должны оценить процесс имплементации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих переговоров.

Кравчук рассказал, что Украина подготовила “План совместных шагов” для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Он предусматривает завершение войны до конца 2020-го и проведение местных выборов в ОРДЛО до 31 марта 2021 года. По словам первого президента, встреча “Нормандской четверки” должна состояться до выборов.

“И [нужно, чтобы лидеры] обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях”, – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.