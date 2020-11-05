 

“Гонку на выживание можно считать открытой”. Судья “Танцев со звездами” Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов

05.11.2020, 12:25, Новости дня

Судья шоу “Танцы со звездами” на “1+1” и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила, что оставшиеся четыре эфира можно назвать гонкой на выживание для пяти участников проекта, которые продолжают бороться за победу. Об этом она написала 3 ноября в Instagram.

“У нас осталось четыре эфира и гонку на выживание можно считать открытой! Я оставляю для всех одну полезную рекомендацию – почувствуйте возможности своего тела, экспериментируйте и дайте нам зрелищ, которых еще не видел этот паркет!” – написала Кухар.⠀

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«Мир принадлежит сильным, мой друг…» * В десятом эфире @tanci1plus1 участникам удалось окунуть нас в потусторонний мир… Мы отправились с вами в мистическое путешествие и получили убийственное удовольствие! * У нас осталось 4 эфира и гонку на выживание можно считать открытой! И на правах #nurseRatched я оставляю для всех одну полезную рекомендацию: * Почувствуйте возможности своего тела, экспериментируйте и дайте нам зрелищ, которых ещё не видел этот паркет! * Встретимся с вами через неделю на этом же месте… * #танціззірками #dancewiththestars

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 2 Ноя 2020 в 9:21 PST

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира. Кухар является судьей проекта с 2017 года. 

По итогам десятого эфира проект покинула ведущая Ольга Фреймут, выступающая на паркете в парке с хореографом Ильей Падзиной.

Таким образом, из 14 участников в шоу осталось пять звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец и футболист Сергей Мельник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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