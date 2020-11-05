Кремль о ситуации с коронавирусом в России: Готовимся к худшему

05.11.2020, 12:23, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пандемия продолжает набирать обороты в стране. Тем не менее властям пока удается держать ситуацию под контролем. Важную роль в этом сыграли ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения.

Представитель Кремля отказался давать точный прогноз окончания эпидемии. “Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему”, – сказал Песков корреспонденту РИА Новости. Он добавил, что в такой ситуации достаточно поддерживать системную мобилизацию здравоохранения.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных в стране составляет сегодня 1,7 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,2 миллиона граждан. Жертвами коварного заболевания стали 29 тысяч человек.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что повторное заражение коронавирусом возможно. Также случается значительно реже, чем первичное заболевание. Если при первом заражении у человека был слабо выражен иммунитет, то он может вновь подхватить COVID-19.