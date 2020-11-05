В древние времена женщины охотились на крупную добычу вместе с мужчинами

05.11.2020, 12:17, Разное

Ученые полагают, что в древние времена женщины могли охотиться на крупную добычу наравне с мужчинами. К такому выводу они пришли, обнаружив захоронение девушки с наконечниками копий, по мнению специалистов, она могла охотиться на оленей и верблюдов.

В науке принято считать, что в древние времена гендерные роли имели четкие границы, поэтому в их рамках мужчины в основном занимались добычей пищи, а женщины следили за очагом. Однако найденное в Перу захоронение охотницы может поставить под сомнение эту точку зрения.

Сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе Рэнди Хаас отмечает, что в Северной и Южной Америке доля женщин, принимавших участие в охоте и собирательстве, 9000 лет назад могла достигать 50% от общего количества людей, занимавшихся этой деятельностью. Орудия охоты находили в могилах женщин, захороненных даже в Андах, что указывает на предубеждение по поводу стереотипных гендерных ролей в древнем обществе людей.