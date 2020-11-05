 

Диетолог назвал «мощные» средства от усталости

05.11.2020, 12:17, Разное

Медики не видят ничего особенного в том, что человек устаёт, и зачастую здоровый сон помогает решить эту проблему. Диетолог Гэвин Ван Де Валле назвал самые «мощные» средства от повышенной утомляемости.
Итак, если ситуация зашкаливает, то есть присутствуют бессонница и хроническая усталость, то речь идёт о наличии заболеваний и дефиците питательных веществ в организме. Эксперт по здоровому питанию Гэвин Ван Де Валле советует начать принимать мелатонин, который поспособствует восстановлению нормального сна, а вместе с ним – снова зарядиться необходимой энергией.

Медик отмечает, что правильное питание, здоровый образ жизни, регулярные тренировки и полноценный сон поддерживают естественный уровень энергии.

Еще одной причиной постоянной усталости может быть недостаточное количество в организме витамина В12. Именно он помогает превращать пищу в энергию клеток, а также поддерживать здоровье всего организма.

Стоит отметить, прежде чем руководствоваться советами диетолога, следует проконсультироваться по этому поводу со своим врачом.



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