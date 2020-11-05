Останки одного из древнейших родичей млекопитающих нашли в США

05.11.2020, 12:17, Разное

В США исследователи нашли останки уникального животного. Одно из древнейших млекопитающих на планете жило здесь, как предполагается, примерно 220 миллионов лет назад.

Информацию о проведенных исследованиях обнародовало научное издание Biology Letters. В статье сообщается, что животное цинодонт было небольших размеров и весило менее ста граммов при длине почти в десять сантиметров. Ископаемые останки обнаружены на северо-восточной территории штата Аризона, ранее настолько древних артефактов на континенте не выявляли. В районе раскопок прежде были обнаружены залежи породы формации Чинле, в эти времена юг современных Соединенных Штатов отличался очень влажным климатом с высокими температурами.

Находка представляет собой окаменелые части челюстей, костей и зубов насекомоядного цинодонта, которому дали название Kataigidodon venetus. Новое открытие заставляет пересмотреть сформировавшиеся ранее в ученом мире представления о среде и географии ранней эволюции млекопитающих. Так, значимым фактором для природных процессов был влажный климат. Точных данных относительно возникновения первых млекопитающих современная палеонтология пока не может назвать. Как предполагается, этот класс возник в одно время с динозаврами – в период, который называется триасовым.

Цинодонты, уверены исследователи, употребляли в пищу фрукты и насекомых. Ранее исследователи предполагали, что млекопитающие начали увеличиваться в размерах уже после вымирания динозавров. В свете же последних открытий становится понятно: процесс их «роста» начался примерно за 20 миллионов лет до падения астероида, уничтожившего гигантских животных, населявших Землю в мезозойскую эру.