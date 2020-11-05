 

Власти Парижа ужесточили противоэпидемические меры

05.11.2020, 12:08, Новости дня

Парижские власти ужесточат ограничения в городе и в пригородах с целью остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

«Ограничения затронут некоторое количество мест, в которых продают алкоголь и еду навынос и рядом с которыми наблюдается большое скопление людей», – передает ТАСС слова Идальго.

Мэр уточнила, что работа этих заведений будет заканчиваться в 22.00 по местному времени (00.00 мск). Она отметила, что в ближайшие часы префектура полиции опубликует соответствующий документ.

Напомним, 30 октября во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении на всей территории Франции нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике. 



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