 

Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии

05.11.2020, 12:08, Новости дня

Решение о закрытии для въезда границ Белоруссии не содержит политических причин, оно связано с эпидемиологической ситуацией в мире, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, принятое на фоне эпидемиологической ситуации в Белоруссии решение о закрытии границ страны является временным и «не содержит политических причин», передает БелТА. 

Глава государства отметил, что главное богатство страны – это здоровье и жизни людей, а эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев. 

«Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем», – отметил Лукашенко.

Также президент поручил организовать в республике региональные штабы по борьбе с коронавирусом. 

«В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на местные власти как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация», – сообщил Лукашенко. 

Ранее Совет министров Белоруссии постановил с 1 ноября ограничить пересечение границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в связи с пандемией коронавируса. 

До этого белорусские власти ограничили въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.



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