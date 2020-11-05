Мнение: Перераспределение

05.11.2020, 12:05, Разное

По данным Минфина, доходы 63 регионов продолжают снижаться. Почти половина субъектов рискует закрыть год с дефицитом бюджета – «дыра» достигла 30% от суммарного бюджета регионов.

Неудивительно. Удивительно, что дефицит всего лишь в 30 процентов. Правда, это в среднем по больнице, будут и рекордсмены. Наибольший удар пришелся по промышленно развитым регионам – их потери очень велики. Но есть и хорошая новость.

Банкротство регионов (включая регионы-доноры) дает возможность федеральным структурам (и в первую очередь тем, которые припали к бюджетному корыту – вроде друзей Путина и прочих известных олигархических и огосударствленных структур) перераспределить собственность региональных элит в свою пользу. Попросту говоря – отжать. Кризис – это всегда возможности, и если кто-то теряет, то кто-то и находит. Региональные элиты получают мощнейший заряд недовольства в адрес центра в дополнение ко всему имеющемуся списку обид. А если учесть, что перераспределение может затронуть регионы-тяжеловесы, в которых местная элита обладает ощутимым весом и авторитетом (вроде Татарстана), то появление уже открытой Фронды становится все более вероятным.