 

В Бурятии решили восстановить озеро Котокельское

05.11.2020, 11:48, Новости дня

Росводресурсы подключатся к работам по улучшению экологического состояния озера Котокельского в Прибайкальском районе Бурятии, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» уже ведется разработка проектно-сметной документации.

Замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб отметила, что «озеро является уникальным природным объектом по ряду географических и гидрологических факторов», оно «активно используют для отдыха и рыбалки, на его берегах было около 40 туристических баз и домов отдыха». В советское время озеро было признано «памятником природы Бурятии», следует из сообщения на сайте Росводресурсов.

Антропогенная нагрузка на озеро была велика, что сказалось как на отдельных элементах экосистемы, так и на водоеме в целом. Уровень воды начал существенно снижаться с 2000-х, как и ее качество. Массовое цветение водорослей привело к вспышке развития элодеи, которую называют водяной чумой. Растение разрослось настолько стремительно, что вытеснило местную водную флору. Катастрофически уменьшилась кормовая база для рыб. В июле 2008 года на озере зафиксировали их массовую гибель. Тогда же были зарегистрированы случаи отравления местных жителей, которые употребляли в пищу рыбу из Котокеля.

В 2009 году по постановлению главного санитарного врача республики было приостановлено использование водоема в рекреационных, питьевых и хозяйственно-бытовых целях. Турбазы и дома отдыха пришлось закрыть.

В 2009 году за счет средств резервного фонда Республики Бурятия Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН были проведены исследования для подготовки научного обоснования проектных мероприятий по оздоровлению озера.

В первую очередь, было решено повысить уровень воды и проточности Котокеля. Для этого в 2011-2012 годах, за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, были расчищены реки, через которые осуществляется связь Котокеля с озером Байкал. Работы провели на реке Коточик и на протоке реки Исток. Карантинные ограничения с озера сняли в 2017 году.

Чтобы закрепить положительную динамику, необходимо улучшить состояние экосистемы озера. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Росводресурсами предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и мероприятия по расчистке озера Котокельского в общем объеме финансирования 34 млн рублей.



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