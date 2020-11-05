 

Минздрав назвал процент ошибочных тестов на коронавирус

05.11.2020, 11:48, Новости дня

Тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», – цитирует РИА «Новости» Авдеева.

Он подчеркнул, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат. По словам Авдеева, в некоторых ситуациях нужно сдать тест повторно, но такое решение должен принимать врач.

Также врач рассказал, что инкубационный период коронавируса длится от двух до шести дней. Заразным пациент остается еще 10-20 дней после появления симптомов в зависимости от тяжести течения заболевания, передает ТАСС. 

«В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <…> до 20 дней», – сказал он. 

При этом Авдеев отметил, что в редких случаях положительный результат анализа может выявляться довольно долго, иногда до двух месяцев. При этом, по его словам, это «не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным».

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения. 

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 19 404 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания. 



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