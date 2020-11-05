 

Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор

05.11.2020, 11:43, Разное

Специалист отметил, что повторное заражение случается значительно реже, чем первичное заболевание. Перенесший COVID-19 человек должен и дальше соблюдать все меры предосторожности – носить средства защиты в общественных местах и регулярно мыть руки.

Главная защита от болезни – это естественный иммунитет человека. Если при первом заражении, даже бессимптомном, иммунитет был слабо выражен, то человек может вновь подхватить болезнь. Однако пока не известно, будет ли повторная инфекция тяжелее, чем первая.

По состоянию на 5 ноября количество заразившихся коронавирусом составляет 1,7 миллиона. Суточный прирост больных держится на уровне 19 тысяч. Выздоровели и покинули больницы 1,2 миллиона граждан, умерли 29 тысяч пациентов, рассказали в оперштабе.

Напомним, 28 октября в России был введен всеобщий масочный режим. Носить средства защиты необходимо в местах массового скопления людей – в транспорте, магазине, лифте, на парковке и многих других. Всех нарушителей ждет штраф.

Отметим, что власти страны пока не рассматривают возможность повторного введения жесткого карантина. Президент Владимир Путин рассказал, что каждый регион сам принимает решения об ужесточении ограничений по COVID-19.



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