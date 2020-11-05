В Подмосковье женщина заказала убийство собственного отца

05.11.2020, 11:43, Разное

В Московской области 47-летняя женщина пообещала заплатить полтора миллиона рублей за убийство собственного отца, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Сообщается, что женщина решила пойти на этот шаг из-за личной неприязни к родителю, а также для раздела имущества. После передачи денег ее задержали. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.