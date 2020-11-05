Датчики для УЗИ аппаратов

05.11.2020, 11:46, Детали

Теги: Здравоохранение, Технологии

Самым важными деталями ультразвуковых приборов считаются датчики. От них зависит, какие органы может изучить специалист и на какую длину проникнет. К примеру, датчики для детских аппаратов не будут такими мощными, как приборы для исследования органов взрослого человека.

В комплекте с основным прибором обычно идут все необходимые приспособления. Но их можно и отдельно купить. Перед покупкой датчиков для УЗИ аппаратов https://medeqstars.ru/store/ultrazvukovaya-diagnostika/uzi-datchiki стоит разобраться в технической части прибора и покупать только те приспособления, которые подходят данной модели.

Виды

Перед выбором ультразвуковых датчиков стоит разобраться в видах и основываясь на полученные знания приобрести тот прибор, который действительно подойдет.

Итак, УЗИ датчики можно разделить на следующие типы:

1. Линейные

Эти датчики хороши тем, что с их помощью можно получить четкое изображение. Их глубина сканирования составляет 10 сантиметров. На рисунке, который выводится на монитор, видно полное соответствие исследуемому органу. Но у этого прибора есть и недостатки. Он не прилегает плотно к телу. Данные датчики используют для исследования поверхности суставов и мышц.

2. Конвексный

У данного типа датчиков глубина сканирования намного больше. Используют прибор для сканирования брюшной полости, тазобедренных суставов и мочеполовой системы. Однако, работать с датчиком стоит осторожно. Специалист должен правильно выбрать частоту, чтобы получить верный результат.

3. Микроконвексный

Используют датчики данного типа в педиатрии. Исследования проводят таким же образом, как и конвексным датчиком.

4. Секторные фазированные приспособления

Датчики, которые были разработаны специально для использования в кардиологии. Внутри прибора установлена решетка. Во время исследования она двигается и позволяет изменить угол луча. Это очень удобно, потому что специалист сможет заглянуть за ребро или родничок. Используют эти приборы и в сканировании мозга.

5. Внутриполостные

Этот вид датчиков можно разделить на следующие виды:

Вагинальные – предназначенные для исследования женской половой системы;

Ректальные;

Ректально-вагинальные – универсальный вариант, который может применяться для разных целей.

6. 3D/4D объемные приборы

Данные датчики имеют угол вращения. Некоторые могут вращаться по кругу. Это позволяет отсканировать орган с разных сторон и получить полную картину.

7. Биплановые

Датчик имеет совмещенные излучатели. Это дает возможность получить картину в разных срезах: в поперечном и продольном. Также есть и трех-плановые датчики. С их помощью можно вывести изображение на разные носители и детально изучить.