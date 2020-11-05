Джиган и Оксана Самойлова с детьми отдыхают на Мальдивах вместе с семьей Тимати

05.11.2020, 11:35, Разное

Не так давно Тимати и Джиган вместе с Егором Кридом представили клип на совместный трек Rolls-Royce, а теперь часть этого трио отдыхает вместе на Мальдивских островах. Речь идет о Тимати и Джигане, которые когда-то конфликтовали, но сейчас крепко дружат, причем, семьями.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Тимати с дочкой Алисой, Джиган с дочками Ариелой, Леей и МайейТимати который раз проводит на Мальдивах серф-кемп 13 Surfing Department, а Джиган регулярно отдыхает здесь всей семьей. Вот и в этот раз Джиган прилетел на острова с женой Оксаной Самойловой и детьми – сыном Давидом, дочками Ариелой, Леей и Майей.

Мы на месте! Как мы в этот раз далеко добирались. Самолет, самолет, лодка. Но все ок, дети не подвели. Сегодня была первая ночь на воде!

– написала в Instagram Самойлова, которая в этом году собиралась развестись с Джиганом: в марте этого года он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся, и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Оксана Самойлова

Тимати, в свою очередь, взял с собой на Мальдивы дочку Алису, в то время как его сын Ратмир вместе с Анастасией Решетовой отдыхают на другом курорте, предположительно, в Египте. В сентябре стало известно, что Тимати и Анастасия расстались после шести лет отношений, но, по их словам, продолжат дружить и вместе воспитывать сына.

Тимати с дочкой Алисой Алиса Юнусова, Оксана и Ариела Самойловы