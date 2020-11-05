Десятиклассница из Рыбинска стала победителем «Большой перемены»

05.11.2020, 11:27, Новости

Теги: Конкурс, Образование

Ученица 10 класса рыбинской школы №17 им. А.А.Герасимова Мария Астафьева стала победителем всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Его итоги подвели 3 ноября в «Артеке». Проект школьницы из Рыбинска по теме «Урбанистика» был отмечен членами жюри и принес автору 200 тысяч призовых рублей.

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2020 году принимало участие миллион школьников девятых, десятых и одиннадцатых классов со всей страны, 1200 из них стали финалистами.

Ярославскую область на заключительном этапе конкурса представляли 16 человек, в составе делегации – три рыбинских школьника: Мария Астафьева (СОШ №17), Александр Печаткин (лицей№ 2) и Алена Тюпка (СОШ №23).

Участники финала работали над созданием проектов по шести предложенным темам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

В итоге шесть представителей региона были признаны победителями, в их числе – Мария Астафьева. Её конкурсный проект раскрывал зонирование школьного пространства для творческой организации перемен, организации внеурочной и воспитательной деятельности школьников.

В финале она создала макет из пластилина «Современный город» по теме «Урбанистика». Оригинальная идея проекта – город, который станет идеальной средой для развития разнообразных способностей человека. Это уникальная архитектура, выполненная в современных нестандартных формах, где каждое здание, начиная от жилища человека, имеет индивидуальный проект и рассказывает, чему может научить других житель данного дома. Архитектурными и культурными доминантами в данном городе должны стать учреждения культуры и образования. Цветовое решение города должно делить его архитектуру на развивающие зоны, а формы зданий и архитектурных сооружений подсказаны природой.

Свою конкурсную награду за победу в конкурсе – 200 тысяч рублей рыбинская школьница сможет направить на дополнительное образование или приобретение гаджетов.

– Мы поздравляем Марию Астафьеву с победой, поздравляем СОШ №17 им. А.А. Герасимова, благодарим педагогов-наставников и родителей Марии. Поздравляем и благодарим за участие в финале рыбинцев Александра Печаткина и Алену Тюпка, – подчеркнули в городском департаменте образования.

Пресс-служба администрации города Рыбинска