Скандалы: Криптовалютный «хоккей» от Игоря Мусатова

05.11.2020, 11:30, Разное

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего хоккеиста и экс-супруга двукратной олимпийской чемпионки и семнадцатикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Канаевой

Пресненский райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего хоккеиста и экс-супруга двукратной олимпийской чемпионки и семнадцатикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Канаевой Игоря Мусатова. Он признан виновным в махинациях с криптовалютой на $800 тыс. В конце прошлого года суд в особом порядке рассмотрел дело подельника Мусатова и приговорил его к двум годам колонии.

Свою спортивную карьеру 33-летний Игорь Мусатов, выступавший за несколько клубов Континентальной хоккейной лиги («Ак Барс», «Спартак», «Атлант», «Салават Юлаев» и «Локомотив»), завершил в 2017 году. Впрочем, никакими особыми достижениями на льду он не отличился и больше был известен участием в скандальных историях, пьяных дебошах и как супруг именитой спортсменки — двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой. Кстати, последняя выходки мужа терпеть не стала и не так давно развелась с ним.

Уйдя из спорта в начале 2017 года, господин Мусатов уже в марте учредил ООО «Альянс», занимавшееся инвестиционной деятельностью. В этой фирме он был и гендиректором.

Как установили следствие и суд, в январе 2018 года в столичном ресторане «Кристиан» господин Мусатов впервые обсудил с бизнесменом Ваганом Абеляном, который также занимался инвестициями и операциями с криптовалютой, возможность продажи ему 103 биткойнов. Игорь Мусатов заявил, что готов расстаться с криптовалютой с некоторым дисконтом, поскольку ему срочно нужны наличные на покупку недвижимости в Москве. Господин Абелян согласился заплатить за биткойны $800 тыс.

Из материалов дела следует, что в афере бывший спортсмен задействовал своего знакомого Виталия Артеменко, а также несколько неустановленных лиц.

Для проведения вымышленной сделки господин Артеменко арендовал помещение, которое переоборудовали под кассово-рассчетный центр.

19 февраля 2018 года господин Абелян приехал туда с набитой долларами сумкой. Там его ждал только Виталий Артеменко. Сам господин Мусатов, как следовало из показаний потерпевшего, несколько раз звонил ему и говорил, что застрял в пробке, но сделку может начать оформлять его доверенное лицо Артеменко. Также Игорь Мусатов заявил, что уполномочил своего партнера после пересчета денег перевести криптовалюту со своего электронного кошелька на электронный кошелек господина Абеляна.

В итоге Виталий Артеменко забрал у покупателя биткойнов сумку с деньгами, вынес ее в соседнюю комнату якобы для пересчета валюты и сбросил из окна второго этажа поджидавшему внизу подельнику. Сам же после этого скрылся через потайную дверь.

Первым в рамках начавшегося расследования об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан господин Артеменко. Своего участия в афере он отрицать не стал и заключил досудебное соглашение с прокурором. В конце прошлого года Пресненский райсуд Москвы рассмотрел его дело в особом порядке и приговорил к двум годам колонии.

Организатор преступления Игорь Мусатов от следствия скрылся, и его объявили в федеральный розыск. Впрочем, как оказалось, не особенно-то он и прятался.

В сентябре 2019 года его случайно задержали в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Там бывший хоккеист устроил очередной дебош, подравшись с охранниками.

Прибывший наряд полиции быстро установил его личность, после чего Кузьминский райсуд Москвы заключил его под стражу по делу о мошенничестве. Само же дело вскоре было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Москве.

Судебный процесс над Игорем Мусатовым начался в Пресненском райсуде столицы в феврале 2020 года. Своей вины в инкриминированном деянии экс-спортсмен так и не признал. Впрочем, судья Мария Бубчикова сочла вину подсудимого полностью доказанной и приговорила его к четырем годам колонии общего режима.

Адвокат Игоря Мусатова Вадим Мышлявкин заявил “Ъ”, что считает вину подзащитного не доказанной ни в ходе следствия, ни в суде, но приговор обжаловать не будет. «Об этом попросил сам Игорь Мусатов, сказавший, что устал от всех этих передряг»,— добавил господин Мышлявкин.

Олег Рубникович