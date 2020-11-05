Влияние пандемии на зарплаты ярославцев

05.11.2020, 11:30, Детали

Теги: Безработица, Работа

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как пандемия коронавируса повлияла на зарплатные ожидания россиян.

В рамках исследования были проанализированы свыше полумиллиона вакансий и почти 4 млн резюме, размещенных на hh.ru, во всех профобластях и регионах страны, включая Ярославскую область, в течение 9 месяцев 2020 года.

Пандемия коронавируса и эффект от реализации мер сдерживания ее распространения на экономику и рынок труда существенно повлияли на конкуренцию за рабочие места и поведение соискателей в части определения их зарплатных ожиданий.

В сентябре этого года в Ярославской области зарплатные ожидания соискателей оказались выше зарплатных предложений работодателей на 140 рублей. А конкуренция среди соискателей находится на умеренном уровне – 5 резюме на одну вакансию. В нормализованной ситуации на рынке труда зарплатные ожидания соискателей в среднем выше зарплатных предложений работодателей на 2-3 тысячи по России.

В свою очередь, анализ зарплат в вакансиях и резюме, размещенных на hh.ru в течение 2020 года выявил, что тактика снижения зарплатных ожиданий со стороны соискателей в надежде сократить срок поиска работы и скорректировать их под предложения работодателей стала не только популярной и массово распространенной в течение весны, но и в ряде регионов и профобластей сохраняется до сих пор. При этом, очевидна корреляция с показателем конкуренции – чем ниже она становится, тем чаще соискатели стараются повышать свои зарплатные ожидания.

В Ярославской области максимальный разрыв в зарплатных ожиданиях и предложениях был зафиксирован в мае и июне, когда соискатели просили зарплату на 14 954 и 14 281 рубль ниже, чем предлагали работодатели. В течение лета и начала осени этот разрыв постепенно сокращался.

В ряде регионов разрыв составлял десятки тысяч: так, в соискатели в Республике Тыва в июле-августе просили зарплату на 20 тысяч рублей ниже, чем в среднем предлагали местные работодатели, в Архангельской области в июне разрыв составлял 25 тысяч, в Псковской в июне – 30 тысяч. Осенью в 44 регионах РФ сохраняется тренд занижения зарплатных ожиданий: максимальный разрыв – 8 тысяч рублей – зафиксирован в Еврейской АО, а в Карелии, Тыве, Марий Эл, Якутии, Мордовии, Новгородской, Кировской, Псковской, Амурской областях соискатели по-прежнему просят на 2-2,5 тысячи меньше, чем предлагают работодатели.

В разрезе профобластей самыми «демпинговыми» в течение 2020 года стали спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (в среднем соискатели ожидают зарплату на 5314 рублей ниже, чем предлагают работодатели), рабочий персонал (разрыв 9221 рублей), искусство, развлечения, масс-медиа (разрыв 1337 рублей), начало карьеры, студенты (разрыв 5856 рублей), транспорт, логистика (разрыв 1712 рублей).

Среди тех, кто оказался не готов снижать свои зарплатные ожидание ни при каких условиях – соискатели из профобластей ИТ и телекома, закупок, консультирования, а также юристы. В среднем в течение 2020 года они просят на 10 тыс. выше, чем предлагают работодатели. Максимально высокие зарплатные ожидания присутствуют в сферах высшего менеджмента (выше на 28,5 тысяч рублей), добычи сырья (выше на 13 тысяч). При этом в сентябре, в медицине соискатели ожидали зарплату на 7625 рублей выше, чем предлагали работодатели, в строительстве и на производстве – на 9000, в туризме – на 6751 рублей, на госслужбе – на 2603 рубля.