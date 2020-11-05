Быть Томасом Джефферсоном

05.11.2020, 11:25, Разное

Сердце американской революции

Семилетняя война закончилась в 1763 году захватом Канады и части Флориды англичанами, что привело остальные колониальные государства в крайнее раздражение. Наиболее обеспокоена этим была Франция, в самом сердце которой — Париже — поселилось желание сделать британцам какую-нибудь гадость.

Восточное побережье Северной Америки, 1756−1763 гг. (flic.kr)

Tем временем британские колонии «процветали». Пока основная масса населения прозябала в оковах нищеты, богатство колониальной знати росло. Несмотря на это противоречивое обстоятельство, мистер Томас Джефферсон (правнук Томаса Джефферсона, внук Томаса Джефферсона и сын полковника Питера) родился в семье, где все были обязаны достатком своей неукротимой энергии и лишь немного удаче. Это случилось 13 апреля 1743 года.

Томас Джефферсон, будущий третий президент США. (flic.kr)

Будучи достойным отпрыском своего рода, Томас, третий своего имени, в 27 построил собственную усадьбу в Виргинии. Это было уже второе поместье Джефферсонов в колонии — первое, что находилось в Шедвелле, сгорело в 1770-м. Предприимчивый Томас тратить времени на тоску и слезы не стал, выбрал самый высокий холм в своих владениях — Монтичелло — и решил, что жить теперь будет здесь.

Монтичелло, семейное поместье Джефферсонов в Виргинии. (flic.kr)

Усиление власти британской короны на континенте после Семилетней войны комом в горле встало у всех уже в 1769-м. Законодательная палата Виргинии, в которую как раз входил наш герой Томас, только и делала, что выносила на голосование все подряд. Палату пытались распустить, однако депутаты самоотверженно собирались снова, но уже в соседней таверне. Это безобразие прервала уступка со стороны империи — были отменены все ранее введенные торговые пошлины, кроме таможенного сбора на чай. Этот жест должен был хотя бы на время стабилизировать ситуацию. Однако в Бостоне уже стреляли. До знаменитого «чаепития» оставалось три года.

Бостон, март, 1770 г. (flic.kr)

Hа очередном экстренном заседании депутатов Патрик Генри — вдохновенный оратор — выступил с речью, в которой прозвучала знаменитая фраза: «Дайте мне свободу или смерть!» С этим лозунгом и родилась американская революция. Голосом ее стал Патрик Генри, а сердцем — Томас Джефферсон.

Создание Декларации независимости США

Патрик Генри в очередной раз превосходит самого себя, 1775 г. (hdl.loc.gov)

Джефферсон, к своему удивлению, в одночасье стал почетным гостем чуть ли не всех политических собраний и конгрессов, где он славился «непреодолимой силой своих аргументов» и красноречием. На одном из таких мероприятий, в Филадельфии, он познакомился с Джоном Адамсом (будущим вторым президентом США), человеком упрямым и даже немного нервным, и Бенджамином Франклином, разделявшим просветительские взгляды Джефферсона. Именно с легкой руки Адамса и Франклина Томас в июне 1776 года приступил к созданию самого важного документа американской революции.

Бен «благодушное воплощение доброжелательства» Франклин. (hdl.loc.gov)

Чувствуя бремя ответственности, Джефферсон уединился в небольшом кирпичном доме на Маркет-стрит. Через 17 дней он вышел оттуда, радостно потрясая исписанными аккуратным почерком листами над головой. После внесения нескольких стилистических правок, несмотря на мелкие разногласия между членами комитета и многие препятствия, учиненные судьбой, Декларация была принята 4 июля. И, надо отметить, написана она была так искусно, что любой среднестатистический роялист мог, взяв ее в руки, почувствовать дуновение ветра демократии.

Комитет пяти, 1776 г. (hdl.loc.gov)

«Семейную сцену» самолюбие Его Величества, короля Великобритании, переживало плохо. Началась война, и объявившие себя свободными колонисты не оставили сомнений в том, что угнетенные слезам властителей не верят, обиды не прощают.

Низвержение статуи Георга III, Нью-Йорк, июль, 1776 г. (hdl.loc.gov)

K 1778 году король Георг совершенно утратил всякое душевное благополучие. Счастья ему не прибавляли и французы, решившие, что это «тот самый момент», чтобы расквитаться с извечными конкурентами: они заключают мирный договор с революционерами. Георг III, узнав об этом, еще долго дулся, бесился и кричал.

В 1778-м Париж объявляет войну Лондону, а Бенджамина Франклина уже принимают при французском дворе, как доброго друга. Наш герой возглавит американское посольство в Париже в 1785 году.

«Посол свободы в Новом свете» в Париже, 1778 г. (hdl.loc.gov)

Джефферсон был очарован Парижем, а Париж — Джефферсоном. Однако особую серьезность этому очарованию придал Лафайет. С маркизом, обладавшим поистине рыцарским, хоть и чрезвычайно «французским» нравом, Джефферсон познакомился задолго до отъезда в Париж. И благодаря беззаветной преданности Лафайета идеям свободы и его протекции, Томасу удалось завоевать для своей страны могущественного союзника, а для себя заполучить преданного друга.

Маркиз Лафайет, французский бойфренд американской революции. (hdl.loc.gov)

Французские симпатии Джефферсона сыграли с ним злую шутку. В 1797 году президентский пост занял его давний знакомый Джон Адамс, чье положение было тем тяжелее, что все неустанно сравнивали его с «отцом» нации Джорджем Вашингтоном, чей образ был окружен народной любовью. Несмотря на то, что Адамса и Джефферсона свела именно Война за независимость, второй президент Соединенных Штатов был далек от тех свободолюбивых идей, которые обуревали разум Джефферсона, занимавшего при нем пост вице-президента. Кроме того, начавшаяся в 1789 году Французская революция спровоцировала всплеск антифранцузских настроений. Томас ходил по краю бездны вплоть до выборов 1800 года.

Джон Адамс, второй президент США. (hdl.loc.gov)

А. Гамильтон: «Eсли мистер Адамс будет избран вновь, я боюсь, что наша конституция понесет больше ущерба от его неуправляемых страстей, антипатий и ревности, чем от причуд Джефферсона». 17 февраля 1801 года Томас Джефферсон стал третьим президентом Соединенных Штатов Америки. Джон Адамс, уязвленный и озлобленный, бойкотировал инаугурацию.

Александр Гамильтон. (flic.kr)

После двух сроков Томас Джефферсон покинул президентский пост в 1809 году в возрасте 66 лет. Уйдя на покой, он полностью посвятил себя философии и искусству, а главным проектом последних лет его жизни стало создание Виргинского университета. Джефферсон, несмотря на свой преклонный возраст, принимал личное участие в строительстве.

Виргинский университет, основанный Томасом Джефферсоном в 1819 г. (flic.kr)

Волею судеб Джефферсон встретил свой последний восход в один день с Джоном Адамсом, чьими последними словами была фраза, сказанная привычным ему язвительным тоном: «А Томас Джефферсон еще жив…». Это случилось 4 июля 1826 года. В этот день Декларации независимости исполнилось 50 лет.