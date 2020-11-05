Первый президент США Джордж Вашингтон

05.11.2020, 11:25, Разное

Борец за права колоний

Джордж родился в 1732 году в штате Виргиния в семье, которая не одно поколение проживала на новом континенте. Джордж Вашингтон унаследовал поместье Маунт-Вернон, где, собственно, и провёл последние годы своей жизни, занимаясь сельским хозяйством. К слову, он был умелым землевладельцем. Со временем Вашингтон стал одним из самых богатых аграриев в своём штате, его продукция даже продавалась за границей. Но это было позже.

Детство будущего лидера США прошло в постоянных разъездах. Родители то и дело переезжали из одной усадьбы в другую, и вскоре они оказались в Фредериксберге — городе, неподалёку от которого располагалась хорошая школа. Именно там Вашингтон и начал получать образование.

Во время обучения Джордж познакомился с вернувшимся из далёкой командировки сводным братом Лоуренсом — военным человеком, ставшим кумиром юноши. Также благодаря родственнику Джордж сблизился с лордом Уильямом Фэрфаксом. Новые знакомства расширили круг интересов юноши, и он задумался о том, что можно жить по-другому, не становиться земледельцем.

Маунт-Вернон сейчас. (pinterest.com)

После окончания школы Вашингтон отправился в экспедицию, целью которой стало изучение западных окраин британской колонии. Через несколько лет Джордж, как и Лоуренс, занялся военным делом. Несколько лет он в офицерском чине сражался с французами и индейцами, ходил в экспедиции, участвовал в строительстве фортов. Но уже в 1758 году Вашингтон подал в отставку.

Вскоре будущий президент женился на Марте Кастис.

После недолгой военной карьеры Вашингтон подался в политику. В это время между тринадцатью штатами-колониями и Великобританией были очень непростые отношения. Американцы оставались недовольными из-за политического и экономического неравенства с метрополией. Потому Джордж избирался в законодательное собрание своего штата и предлагал различные проекты, защищавшие автономные полномочия. Уже тогда вместе со своим единомышленником — Томасом Джефферсоном — он призывал к бойкоту английских товаров. Интересно, что точно такую же тактику ненасильственного протеста через сто лет применил Махатма Ганди

в несвободной Индии. Также Джордж Вашингтон, как и другие отцы-основатели США, подписал Декларацию независимости в 1776 году. Однако за эту независимость ещё пришлось повоевать.

Война за независимость США

19 апреля 1775 года разгорелась затянувшаяся на несколько лет война за независимость США.

Декларация независимости. (pinterest.com)

Будущий президент был одним из немногих американцев, кто разбирался в военном деле. До своего дебюта в политике он сделал карьеру офицера, дослужившись до звания полковника. Потому ему и доверили пост главнокомандующего Континентальной армии тринадцати колоний. Изначально война за независимость США шла не очень удачно. Например, в 1776 году американцам пришлось сдать противнику Нью-Йорк. Однако в следующих сражениях Континентальная армия Вашингтона взяла реванш и разгромила войска короля Георга III в нескольких сражениях. Подоспевшие войска французской армии, выступавшие против англичан на стороне Вашингтона, также внесли свой вклад в победу. После 1781 года боевые действия на территории колоний прекратились.

«Капитуляция Корнуоллиса под Йорктаноум». (pinterest.com)

В 1783 году американцы и британцы подписали мирный договор, согласно которому Великобритания лишалась господства на территории Соединённых Штатов Америки, получивших полную независимость во внешней политике.

Граждане нового свободного государства желали построить аппарат управления страной на демократических принципах. Поэтому главой США должен был стать не абсолютный монарх, как в передовых европейских странах, а выбранный народом президент.

Первый президент США

На пике популярности Джордж Вашингтон в 1789 году стал первым президентом в истории Соединенных Штатов Америки.

До этого, опасаясь распада союза бывших колоний, он приложил руку к тому, чтобы во всех тринадцати штатах приняли единую конституцию. В 1792 году Вашингтон избрался на второй срок.

За годы правления ему удалось внести большой вклад в укрепление союза штатов и конституции. Например, при нём появился так называемый американский «Билль о правах». Штаты не вмешивались в европейские дела и занимались развитием торговли. Некоторые президентские традиции, введенные Вашингтоном, сохранялись более ста лет. Началось масштабное строительство новой столицы США — Вашингтона. Город был основан в 1791 году и назван в честь первого президента ещё при жизни национального лидера.

В 1797 году подошёл к концу второй президентский срок Вашингтона, и он покинул этот пост. После политической деятельности Джордж попытался вернуться в армию США, так как опасался, что в конце XVIII столетия отношения Америки и Франции обострились и возможна масштабная война против сильной державы. Однако всё обошлось, и Вашингтон мирно работал на своих фермах.

14 декабря 1799 года Джордж Вашингтон умер от болезни, войдя в историю как первый президент США.