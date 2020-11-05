 

Для Google и Twitter могут ввести штрафы за цензуру российских СМИ

05.11.2020, 11:23, Разное

Предложение о введении штрафов изложено в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова главе Минцифры Максуту Шадаеву. Автор призывает рассмотреть возможность ареста денежных счетов нарушителей.

Роскомнадзор отмечает, что Facebook, Google и Twitter блокируют доступ к материалам 20 российских СМИ. Максимальная сумма штрафа за это составляет десять тысяч рублей.

В ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров уверены, что это слишком мало. АППСИМ предлагает увеличить штраф для иностранных юрлиц от 10 миллионов рублей до одного процента от международной выручки, сообщает РИА Новости.

Также в ассоциации предложили разработать закон “О блогерах”. “Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве “блогера” и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ”, – сказано в письме.

Ранее Роскомнадзор призвал Google прекратить цензуру российских СМИ. Речь идет о маркировке “нежелательное содержимое”, которую сервис YouTube ставит на контент отечественных телеканалов.

Ведомство потребовало от Google соблюдать российские законы. Там указали на недопустимость нарушения статьи 29 Конституции России о запрете цензуры.

Роскомнадзор уже обращался к зарубежной компании с аналогичными требованиями. В одном из них шла речь о фильме “Беслан”, который YouTube убрал из публичного доступа. Таганский суд Москвы признал ограничения актом цензуры.



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