Сиртфуд-диета — секрет стройной фигуры или маркетинговая уловка?

05.11.2020, 11:20, Разное



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Что мы знаем о сиртфуд-диете

Она появилась в 2016 году с легкой руки двух британских диетологов Эйдана Гоггинса и Глена Маттена, владельцев фитнес-клуба для VIP-персон в Лондоне. За основу диеты взяты исследования сиртуинов (SIRT) — группы белков, которые влияют на метаболизм, воспалительные процессы и даже преждевременное старение. Некоторые растительные соединения могут активизировать выработку этих белков, а продукты, которые их содержат, авторы диеты называют «сиртфуд» (sirtfood). К ним относятся яблоки, соя, капуста, черника, клубника, лук, руккола, зеленый чай матча, грецкие орехи, оливковое масло и даже красное вино и темный шоколад. Гоггинс и Маттенс уверяют, что эта диета способна запустить «ген худобы» и обеспечить быструю потерю веса при сохранении мышечной массы.

Самое слабое место сиртфуд-диеты в ее недоказанной пользе. Влияние сиртуинов на организм изучались только на животных моделях, которые, как известно, очень «далеки от народа». В своей книге авторы ссылаются на некое пилотное исследование, в котором участвовали 39 клиентов их фитнес-клуба. В течение недели добровольцы строго соблюдали диету и ежедневно занимались спортом, благодаря чему сбросили в среднем 3,2 килограмма, сохранив и даже прибавив мышечную массу. Эти результаты при всем желании нельзя назвать впечатляющими — при интенсивных физических нагрузках и снижении потребляемых калорий с большой вероятностью похудеет кто угодно.

В крупнейшей базе научных исследований PubMed нет ни одного упоминания сиртфуд-диеты, а значит, нет никаких данных о ее эффективности, и, что важно, безопасности, поэтому придется поверить авторам на слово. Строго говоря, это совсем не научный подход.

Как худела певица Адель

Соблюдение сиртфуд-диеты требует немалой дисциплины и мотивации, поскольку необходимо соблюдать довольно специфические план питания, разделенный на две фазы в течение трех недель. Гоггинс и Маттенс рекомендуют строго придерживаться их рекомендаций, уверяя, что комбинации нескольких продуктов с высоким содержанием сиртуинов многократно усиливают метаболический эффект. Одни предотвращают образование жировых отложений, другие помогают избавиться от уже имеющихся.

Во время первой фазы первые три дня ежедневное потребление калорий ограничивается до 1000 ккал. В этот период необходимо выпивать по три зеленых напитка в день, приготовленных из капусты, сельдерея, рукколы, петрушки, чая матча и лимонного сока. Допускается один прием пищи — например, курица и карри из капусты. С четвертого по седьмой день нужно выпить 2-3 зеленых сока и увеличить потребление калорий до 1500 ккал — разумеется, тоже блюдами из сиртфуд-меню.

Вторая фаза — это закрепление результатов. Объем потребляемой энергии увеличивается до 1500-1800 ккал, завтрак, обед и ужин должны содержать максимальное количество сиртфуда. Можно есть цельнозерновой хлеб два-три раза в неделю и выпивать по бокалу красного вина. Последний прием пищи — не позже 19.00

И, конечно, все это время необходимо продолжать занятия спортом, желательно с увеличением физических нагрузок.

В чем же подвох?

Вы снижаете ежедневный объем калорий, употребляете полезные продукты, отказываясь от быстрых углеводов, активно тренируетесь. Почему бы и не похудеть? Однако вместе с лишними килограммами вы рискуете потерять еще и здоровье. При некоторых заболеваниях, о которых вы можете не подозревать, отдельные продукты могут нанести больше вреда, чем пользы. Поэтому необходимо как минимум посоветоваться с врачом, можно ли вам питаться блюдами из сиртфуд-меню. Кроме того, быстрая потеря веса увеличивает риск образования камней в желчном пузыре и нарушений менструального цикла.

Важно помнить, что у всех быстрых диет есть неприятный побочный эффект: после резкой потери веса лишние килограммы часто восстанавливаются даже с лихвой за счет того, что организм начинает восполнять запас потерянного гликогена. Авторы сиртфуд-диеты рекомендуют придерживаться специфического рациона и после окончания второй фазы, например, ежедневно употреблять зеленые напитки. Но, как мы помним, нет никаких научных данных о том, как долго удастся сохранить стройную фигуру. Многочисленные исследования показывают, что лишь 5-6% людей удается сохранить полученный вес в пятилетнем промежутке, примерно половина наберет массу тела еще больше, чем до диеты. А значит, лучше выбрать систему питания, которая позволит на протяжение многих лет удерживать здоровую массу тела.